«مرسيدس EQC 400» ضمن جوائز حملة «صحارى» الترويجية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مركز صحارى، الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه وتناول الطعام في الشارقة، أن حملته الترويجية العائلية «انطلق نحو المستقبل»، تتيح للعملاء فرصة حصرية للفوز بسيارة «مرسيدس EQC 400» أو قسائم مشتريات بقيمة 100 ألف درهم، يمكن الاستفادة منها في متاجر الإلكترونيات في المركز، بالإضافة إلى 10 دراجات كهربائية أو 10 طائرات درون. وبدأت الحملة في 16 ديسمبر الماضي وتستمر حتى 17 فبراير المقبل، ويمكن للعملاء الدخول في السحب على الجوائز من خلال الشراء بمبلغ 200 درهم على الأقل من المحال التجارية في المركز.

تجربة خالدة

وقال أكرم عمّار، المدير التنفيذي لمركز صحارى: «نحرص في مركز صحارى على تحويل كل رحلة تسوق إلى تجربة تظل خالدة في أذهان عملائنا، وإضفاء نوع من الإثارة الحقيقية على حياتهم. وتوفر أحدث حملة ترويجية لهم فرصة قيادة واحدة من أشهر السيارات، وهي مرسيدس EQC 400 التي تمثل مستقبل القيادة، إلى جانب إتاحة فرصة مثيرة لعملائنا لإحداث تغيير جذري في نمط القيادة العائلية».

وللدخول في السحب على الجوائز، فإن كل ما يتعين على العميل القيام به هو الشراء بمبلغ لا يقل عن 200 درهم في أي من محال مركز صحارى، علماً بأن السحب سيقام 17 فبراير 2022 الساعة 7 مساءً لاختيار 10 فائزين بقسائم تسوق بقيمة 10.000 درهم لكل منهم تستخدم في متاجر الإلكترونيات في المركز، هذا بالإضافة إلى 10 محظوظين آخرين بواقع دراجة كهربائية لكل منهم، إلى جانب 10 متسوقين سيفوز كل واحد منهم بطائرة درون، كما سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى، وهي سيارة «مرسيدس EQC 400»، في السحب نفسه.

جدير بالذكر أن السحب الإلكتروني سيتم بحضور ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لضمان الشفافية والنزاهة.

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