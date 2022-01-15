القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 تستعرض أحدث حلول الاستدامة والتقنيات النظيفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 منصة شاملة للأعمال والابتكار وتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، وذلك ضمن فعالياتها التي ستنعقد حضورياً بين يومي 17 و19 يناير 2022 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتقام القمة ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة باستضافة من شركة "مصدر" وبالشراكة مع دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة "نيوم" للطاقة والمياه، وستكون القمة بموجب ذلك الحدث الأبرز لاستكشاف ابتكارات التنمية المستدامة من جميع أنحاء العالم التي تتميز بمواصفات عالية الجودة تمكنها من إحداث ثورة في القطاعات الحيوية مثل التنقل العمراني والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.

وتعد هذه الابتكارات جزءاً من مبادرة "ابتكر" التي أطلقتها مدينة "مصدر" العالمية والتي تقدم منصة للشركات التي تركز على الابتكار من كافة أنحاء العالم لعرض تقنياتها على المستثمرين الدوليين، كما تمنح شركاتها تصريحاً حصرياً بالنفاذ إلى نظام التشغيل التقني الحيوي الخاص بأبوظبي.

وتعرض مبادرة الابتكار التي أطلقتها "مصدر" أكثر من 18 تقنية جديدة ومن بينها: Circa Biotech أحد حلول التكنولوجيا الزراعية وتعمل على تحويل مخلفات الطعام إلى علف حيواني عالي الجودة، باستخدام الزراعة الصناعية لتربية حشرة "ذبابة الجندي الأسود" داخل الإمارات والتي تُستخدم في إعادة تدوير مخلفات الطعام والنفايات العضوية.

تقنية FortyGuard وتعمل على تبريد المدن عن طريق فهم البيانات الخاصة بالمناخ للتحكم في درجات الحرارة في الهواء الطلق، وتقدم هذه التقنية تحليلات تنبؤية وخدمات عرض لسيناريوهات التبريد في البيئة الخارجية.

وتقنية Manhat الناشئة التي تحتوي على تقنيات مسجلة وحاصلة على براءة الاختراع وتقدم حلولاً مستدامة لإنتاج المياه والري والنقل.

وتعد تقنية Tender أكبر سوق على الإنترنت لإدارة وتأجير المعدات الثقيلة في الإمارات والسعودية، والتي تعد بمثابة خدمة "أوبر" لتأجير المعدات.

ومنصة QS Monitor لسلامة الغذاء والماء والتي تقلل من حجم الخسارة وتراقب وتتبع قياسات السلامة باستخدام نماذج تقنية متقدمة وصديقة للبيئة.

وتقوم شركة Volts - الإمارات العربية المتحدة بإنتاج وتوريد أجهزة تخزين الطاقة وحلول تكنولوجيا المعلومات والتي تمد المنازل الذكية بالطاقة.

وأعرب غرانت توختن مدير الفعاليات الجماعية في القمة العالمية لطاقة المستقبل عن فخره بهذا الحدث الذي يوفر منصة لتقديم أحدث التقنيات العالمية والابتكارات التي تساعد على تسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى حاضنة متكاملة للأعمال وتفعيل شبكات العلاقات بين الأطراف الفاعلة وتبادل الأفكار والرؤى في القطاع.

وقال " مثل هذه الفعاليات العالمية تساهم في دعم الاعتماد على الاقتصاد الدائري وتحقيق الأمن المائي للمناطق القاحلة، كما تساهم القمة في معالجة عدد من تحديات تغير المناخ التي نواجها الآن وسوف نواجها في المستقبل".

وتنظم القمة العالمية لطاقة المستقبل عددا من المنتديات التي تركز على موضوعات التنمية المستدامة وتحديات تغير المناخ، وستستضيف هذه المنتديات كلمات لكبار خبراء قطاع الطاقة النظيفة يسلطون خلالها الضوء على أحدث الابتكارات ومنها "منتدى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة: لدعم كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية على المدى الطويل باستخدام الرقمنة والتحول الرقمي ومنتدى EcoWASTE: استخدام التكنولوجيا في إدارة النفايات واستعراض المعدات المستخدمة في هذا المجال وكيفية تشغيلها آلياً ومنتدى الماء: طريق الابتكار السريع وأنظمة معالجة مياه الصرف والاستفادة منها ومنتدى المدن الذكية: التوائم الرقمية ومنتدى المناخ والبيئة: مخصص للاقتصاد الدائري من ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات قيمة.

وتنظم القمة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات شركة RX الشرق الأوسط بالشراكة مع دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة "نيوم" للكهرباء والماء، وستفتح القمة أبوابها لحضور الزوار يوم الاثنين 17 يناير 2022 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، ويضم برنامجها عدداً من الفعاليات المهمة التي تتناول تحديات تغير المناخ العالمية الحالية بالمناقشة ومحاولة الوصول إلى حلول تُمكن العالم من بناء مستقبل مستدام للجميع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز