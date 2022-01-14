امتيازات وعروض خاصة من «اتصالات» و«دو» لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تقديم مشغلي الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» لامتيازات خاصة لأصحاب الهمم.

وأضافت أن امتيازات «اتصالات» لأصحاب الهمم تشمل 50% خصماً على الإيجار الشهري لباقة «إي لايف فاميلي» للتلفاز والإنترنت والهاتف، و50% خصماً على الإيجار الشهري لباقة خدمة الهاتف المنزلي الثابت، و50% خصماً على الإيجار الشهري لباقات الإنترنت المنزلي 512kbps و1mbps و10mbps، واشتراكاً مجانياً في باقة «اتصالات» لمكالمات الإنترنت عبر الهاتف المتحرك وخدمة «إي لايف» عند استخدام تطبيقات «بوتيم» أو «سي إم أي».

وبحسب هيئة تنظيم الاتصالات على صفحتها «تويتر»، تشمل امتيازات «اتصالات» 50% خصماً على الباقات المدفوعة مقدماً «باقات البيانات لمرة واحدة سعة 1gb و3gb و5gb و7gb و10gb و20gb و25gb و50% خصماً على الباقات المدفوعة مقدماً «باقات البيانات المتكررة سعة 500mb و1gb و3gb و6gb و10gb و20gb و50gb، و50% خصماً على باقات خط الفاتورة «الإيجاب الشهري لباقات نيو فريدوم وإماراتي فريدوم الجديدة».

وأشارت الهيئة إلى أن امتيازات «دو» الخاصة لأصحاب الهمم تشمل 50% خصماً على الباقة الذكية «سمارت بلان» بنظام الدفع الآجل، و50% خصماً على الباقة الذكية «إماراتي بلان» بنظام الدفع الآجل و50% خصماً على باقات إماراتي الجديدة بنظام الدفع الآجل، وخصماً على باقات الدفع الآجل «باور بلان».

وذكرت الهيئة أن امتيازات «دو» تشمل أيضاً عرض «أنت تهمنا» للباقات المدفعة مسبقاً ويشمل 100% رصيداً إضافياً على كل تعبئة رصيد ويمكن استخدام الرصيد الإضافي للاتصال.

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