«ملتي بلاي» تخصص 845 مليون دولار لعمليات توسع

المصدر: دبي - رويترز

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قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة ملتي بلاي القابضة في أبوظبي اليوم الجمعة، إن الشركة، التي تعد العالمية القابضة مساهماً رئيسياً بها، ستنفق 3.1 مليارات درهم (845 مليون دولار) جمعتها عند إدراجها الشهر الماضي على صفقات تهدف للتوسع.

وتأسست ملتي بلاي في 2003 كوكالة اتصالات واستحوذت عليها العالمية القابضة في 2020 قبل إدراجها في بورصة أبوظبي.

وتصف «ملتي بلاي» نفسها بأنها «شركة قابضة تركز على التكنولوجيا» تشمل وحداتها أيضاً شركات لخدمات التبريد وتعليم القيادة، فضلاً عن خدمات المنتجعات الصحية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة سامية بو عزة لـ«رويترز»، إن غالبية المبلغ المذكور سينفق في استثمارات وصفقات استحواذ، وسيكون موزعاً بالتساوي تقريباً على كافة وحدات العمل.

وأضافت في مقابلة مع «رويترز»، «نتمتع بجرأة بالغة ونبحث بقوة شديدة عن الفرص الجيدة».

وأضافت أن الشركة تدرس عدة صفقات في أوروبا. وقالت «الإطار الزمني سيتحدد فور ظهور الفرص».

وأعلنت «ملتي بلاي» في نهاية ديسمبر أنها ستستثمر 275 مليون درهم في وكالة جيتي إيمدجز قبيل اندماج مرتقب هذا العام بين الشركة الإعلامية وشركة استحواذات ذات غرض خاص.

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