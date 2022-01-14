26.5% التوطين في «الشارقة الإسلامي» نهاية 2021

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشف مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع نسبة التوطين إلى 26.5% في نهاية العام الماضي 2021 مقابل 25.14% في 2020 و25.26% في 2019.

وأوضح المصرف في تقرير لسوق أبوظبي، أن عدد الموظفين الإماراتيين ارتفع إلى 295 موظفاً من إجمالي عدد الموظفين في المصرف والبالغ 1113 موظفاً، وذلك مقابل 278 موظفاً إماراتياً في 2020 و288 موظفاً في 2019.

وأوضح المصرف أنه يتبع نظام التوطين الصادر عن مصرف الإمارات المركزي فيما يخلص النقاط الوطنية، حيث يخصص المركزي نقاطاً مستهدفة بشكل سنوي لكل مصرف، والتي يتوجب تحقيقها في نهاية كل عام.

وذكر مصرف الشارقة الإسلامي أنه انتهج استراتيجية لاستقطاب وتدريب وتأهيل المواطنين في المصرف، والتي تهدف لتمكين الموظفين وتطويرهم وظيفياً، ومن بينها برنامج «مسار» الذي يحقق التطلعات المهنية ويصقل القدرات القيادية، وبرنامج «رواد» التدريبي المكثف لخريجي الجامعات والكليات من حملة شهادة البكالوريوس، وبرنامج «مهنتي» المخصص لطلبات الجامعات والكليات من مواطني الدولة.

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