«مصرف عجمان» يبيع 35.6 مليون سهم في «جي اف اتش»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «جي اف اتش» عن تداول مساهم رئيس على أسهمها إذ باع «مصرف عجمان» نحو 35 مليوناً و612 ألفاً و532 سهماً من ملكيته في أسهم المجموعة وهو ما أدى إلى تغير إجمالي نسبة ملكية «شعاع» والأطراف المرتبة بها إلى 4.99%.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس، إن ملكية «مصرف عجمان» للأسهم انخفضت من 1.38% أو ما يعادل 52.04 مليون سهم قبل عملية التداول إلى 0.44% بواقع 16.43 مليون سهم بعد عملية التداول.

وأوضحت «جي اف اتش» أن الأسهم المملوكة لمصرف عجمان هي نيابة عن «جولديلوكس» و«المتكاملة كابيتال».

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