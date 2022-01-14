«أدنيك» تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» جاهزيتها لاستضافة القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 والمعارض والمنتديات المصاحبة لها وهي الطاقة والمياه والطاقة الشمسية والمدن الذكية إلى جانب منتدى ومعرض المناخ والبيئة ومعرض ومنتدى إيكو ويست وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري.

وتسلط نسخة هذا العام من القمة الضوء على مواضيع الاستدامة والتحول العالمي لاعتماد الطاقة النظيفة إضافة إلى استعراض أهم التقنيات والابتكارات العالمية.. فيما تستضيف منتديات متخصصة لمناقشة أحدث التوجهات وأفضل الممارسات ما يعزز دورها كمركز عالمي للطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاستدامة.

وبمناسبة استضافة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل بدورتها الرابعة عشرة، حرصت أدنيك على دعم فعاليات القمة لتكون أحد أكبر الاجتماعات التي تتناول مواضيع الاستدامة في المنطقة وإحدى الفعاليات الدولية الرئيسية على أجندة الشركة.

وتؤكد استضافة أعمال القمة التزام أدنيك بإرساء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الاجتماعات والحوافز والفعاليات والمعارض وتسليط الضوء على التأثير الإيجابي للشركة على قطاع سياحة الأعمال. وتساهم القدرات العالمية المرموقة والموقع الاستراتيجي الذي تمتاز به أدنيك، إلى جانب البنية التحتية واستخدام المساحات الداخلية والخارجية والخبرة في استضافة الفعاليات الضخمة بنجاح في تعزيز مكانتها بصفتها وجهة مثالية لإقامة الفعاليات الدولية مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وتجمع القمة العالمية لطاقة المستقبل كبار الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال والشركات العارضة المتخصصة من جميع أنحاء العالم لاستعراض أهم التقنيات والمفاهيم الرائدة في مجال الطاقة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه والطاقة الشمسية والنفايات والمدن الذكية. وتستمر أعمال القمة على مدى ثلاثة أيام يتخللها أكثر من 200 جلسة حول المحتوى الرئيسي للقطاع ما يمنح الزوار فرصةً مهمة لمواكبة أحدث التطورات والتقنيات التحويلية التي تؤثر حالياً في قطاع الطاقة الرئيسي.

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