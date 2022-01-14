«جنرال إلكتريك» تشارك في نقاشات وحوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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تعتزم «جنرال إلكتريك» المشاركة بدور فاعل في نقاشات وحوارات الاستدامة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة المرتقب بين 15 و19 يناير 2022 تحت شعار «معاً نحقق المستقبل المستدام».

وقالت الدكتورة داليا المثنى الرئيس لشركة «جنرال إلكتريك» في الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: نلتزم في (جنرال إلكتريك) بدعم جهود التحول بقطاع الطاقة حول العالم، ونتمتع بمكانة رائدة تمكننا من مساعدة العالم في تلبية حاجته لتوافر مصادر الطاقة الموثوقة والمستدامة والتي يمكن الوصول إليها بتكلفة في المتناول. وانسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، سنواصل التعاون مع شركائنا بما في ذلك (مصدر)، لحفز جهود إزالة الكربون«.

وخلال قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي ستقام افتراضياً ضمن إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، سيسلط روجر مارتيلا، رئيس الاستدامة في»جنرال إلكتريك«، الضوء على دور الابتكارات التكنولوجية في دعم الأهداف العالمية للتحول بقطاع الطاقة. وسيتناول خلال مقابلته الرئيسية التي تحمل عنوان»الابتكار في الاستدامة«، سبل الاستفادة من الاكتشافات المستقبلية للوفاء بالتزامات استشراف مستقبل منخفض الكربون. وسيستعرض كذلك أحدث التوجهات التي ترسم ملامح أهداف الاستدامة العالمية، وسيوضح مسارات تسريع وتيرة انتقال العالم نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة خلال العقد الحالي، تزامناً مع الاستمرار بإجراء بحوث إضافية وتعزيز الجهود التنموية لتقنيات الجيل المقبل.

وستشارك»جنرال إلكتريك«في منتدى البيئة والمناخ المقام على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES). وبدوره، سيسلط سالم مسلم، المدير التنفيذي لاستراتيجيات وشراكات إزالة الكربون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة»جنرال إلكتريك لطاقة الغاز«، الضوء على أبرز التحديات والتوجهات التي تحدد مستقبل القطاع وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان»إزالة الكربون من القطاعات الرئيسية«.

وخلال فعاليات ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة 2022 والذي سيقام تحت عنوان»توفير الطاقة للجميع: تمكين المرأة للمساهمة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة«، ستناقش كل من سيزا فزيري، مدير الجودة العالمية لدى»جنرال إلكتريك لطاقة الغاز«والرئيس المشارك في شبكة جنرال إلكتريك للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وساندرا هليل، مدير الاتصال الحكومي في منطقة الخليج والمشرق العربي لدى»جنرال إلكتريك«، القضايا الرئيسية ذات التأثير المباشر على جهود تمكين المرأة في المجالات المتعلقة بالوصول العادل إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وفي جلسة حوارية بعنوان»بناء المستقبل المستدام من خلال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات«على هامش منصة»شباب من أجل الاستدامة«، المؤتمر الذي يهدف لاستكشاف سبل تعزيز دور الشباب في قيادة مبادرات الاستدامة والتطوير خلال الخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيسلط كل من نورة عبداللطيف الخيلي، مدير هندسة أول في دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى»جنرال إلكتريك لطاقة الغاز«؛ ومهند الطيب، رئيس تنفيذي قسم المعلومات في دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى»جنرال إلكتريك لطاقة الغاز)، الضوء على دور العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مستقبل التحول بقطاع الطاقة في دولة الإمارات والعالم.

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