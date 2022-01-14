أبرز توجهات الحراك الدولي للاستدامة والطاقة المتجددة في القمّة العالمية لطاقة المستقبل 2022

المصدر: أبوظبي- البيان

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تشهد القمّة العالمية لطاقة المستقبل 2022 التي تجري فعالياتها ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 باستضافة من شركة «مصدر» جلسات متنوّعة تسلّط الضوء على أحدث الاستراتيجيات وأبرز التوجهات في الحراك الدولي للاستدامة والطاقة المتجددة، وذلك خلال منتدى الطاقة الشمسية والنظيفة الذي تستضيفه القمّة.

وتأتي القمة فيما يواصل قطاع الطاقة الشمسية توسّعه بوتيرة متسارعة، حيث يتوقع أن تشهد الطاقة الإنتاجية لخلايا الطاقة الشمسية حول العالم نمواً بأكثر من 4 أضعاف لتصل إلى 3100 جيجاواط، فيما ستنمو قدرة طاقة الرياح بما يقرب من 2.5 ضعف لتصل إلى 1850 جيجاواط بحلول العام 2040، وذلك بحسب سيناريو السياسات المعلنة لوكالة الطاقة الدولية.

وستشهد القمّة حضور أكثر من 70 شخصاً من أهم الخبراء والرؤساء التنفيذيين، والذين سيشاركون أفكارهم حول التحوّل الديناميكي الذي يشهده القطاع على المدى الطويل خلال منتدى الطاقة الشمسية والنظيفة. وفي الوقت الذي تشهد فيه الطاقة النظيفة إقبالاً متزايداً، سيناقش المشاركون الاستراتيجيات الضرورية لتلبية الطلب على الطاقة والعمل على دراسة وتقييم التقنيات الجديدة. وستحضر نخبة من أهم المستثمرين وأصحاب المصلحة من الحكومات والشركات، وأصحاب المشاريع، ورجال الأعمال، والمبتكرين، ومزودي حلول التكنولوجيا في الشرق الأوسط فعّاليات القمّة بشكل شخصي.

وستشمل قائمة المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال منتدى الطاقة النظيفة والشمسية مستقبل الهيدروجين الأخضر واستراتيجية دولة الإمارات للهيدروجين، والاستخدامات التجارية والصناعية للطاقة الشمسية، والشبكات المصغّرة، واستقرار الشبكة والطاقة الموزعة، والتمويل الأخضر، واستثمارات المشاريع، والعمليات والصيانة وإدارة الأصول، وتخزين الطاقة في البيئات المتجددة، وتخطيط مصادر الطاقة الهجينة وأحدث التقنيات المتعلّقة بهذا المجال.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين هند المطوّع، مديرة إدارة الكهرباء وتجارة الطاقة في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، عبد العزيز العبيدلي، مدير إدارة الأصول في الإمارات – طاقة، وبروس ستيدال، مدير إدارة الأصول في ترانسكو، وأحمد المزروعي، مدير قسم الكهرباء وتجارة الطاقة في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة، ولوكاس سوكول، رئيس تصميم المدن والتخطيط المستدام والاعتمادات – مصدر، وكارمن فيدال، الرئيس التنفيذي للمشتريات – إنجي.

وقال غرانت توختن، مدير الفعّاليات الجماعية في القمّة العالمية لطاقة المستقبل: يسعدنا الترحيب مجدداً بقادة الرأي والجهات العارضة في تجربة استثنائية للتواصل بشكل شخصي، حيث ستتاح لهم إمكانية تبادل الفرص التجارية والابتكار والمعرفة، هذا سيجعل القمّة العالمية لطاقة المستقبل المنصة المثالية للمساعدة في تأسيس أعمال وشراكات جديدة لدفع التحوّل نحو الطاقة النظيفة في المنطقة«.

توفر القمّة العالمية لطاقة المستقبل 2022 منصات مجانية تمكّن الحضور من الاطّلاع على محتوى قيّم حول القطاع، والاستفادة من العروض التقديمية لأهم أصحاب المصلحة، وحضور الجلسات النقاشية المتعلّقة بالقطاع، واستكشاف دراسات الحالة لأفضل الممارسات، والتعرّف على أحدث الاتجاهات في القطاع. وتعد القّمة المنتدى المثالي لأصحاب المصلحة للتواصل وتبادل الفرص التجارية لتعزيز جهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنعقد القمّة العالمية لطاقة المستقبل 2022 بتنظيم من آر إكس الشرق الأوسط في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022، وتستضيفها»مصدر) كجزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث تضم سلسلة من الفعّاليات البارزة التي تتناول التحديات العالمية الحالية وسبل التعاون لبناء مستقبل مستدام للجميع.

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