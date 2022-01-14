4.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.5 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة الأسبوع تسجيل 1241 مبايعة بقيمة 3.37 مليارات درهم، منها 219 مبايعة للأراضي بقيمة 1.12 مليار درهم و1022 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.25 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 75 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 ومبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 99 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم والثالثة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة الكرامة ومبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 141 مبايعة بقيمة 271 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 119 مبايعة بقيمة 380 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 98 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 958.64 مليون درهم منها 50 رهن أراض بقيمة 449.61 مليون درهم و220 رهن فلل وشقق بقيمة 509.03 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 201 مليون درهم ورهن في منطقة مدينة المطار بقيمة 92 مليون درهم. وتم تسجيل 48 هبة بقيمة 220.72 مليون درهم، أهمها بمنطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 81 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 38 مليون درهم.

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