افتتاح شركة «بي إس آي أسيتس» في مجمّع شمس بوتيك

المصدر: أبوظبي- البيان

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افتتحت شركة بروبرتي شوب للاستثمار شركة بي إس آي أسيتس في مجمّع شمس بوتيك في جزيرة الريم ضمن خططها الاستراتيجية لتقديم حلول عقارية مبتكرة متخصصة تخدم مناطق جغرافية محددة.

وتقدم بي إس آي أسيتس، خدمات إدارة وبيع وتأجير الوحدات السكنية والعقارات والحلول التجارية للمكاتب وقطاع التجزئة. كما تقوم بتوفير منظومة غير تقليدية في إدارة عقارات الملّاك بإعادة تصميم العقارات وتأثيثها بما يتناسب مع احتياجات السوق من الشقق المفروشة لرفع ربحيتها والعائد على الاستثمار.

وقالت نيفين علي، المدير التنفيذي لشركة بي إس آي أسيتس: مناخ الاستثمار العقاري في أبوظبي هو الأمثل بفضل حِنكة القيادة الرشيدة والمحفزات المقدمة للقطاع العقاري وللمستثمرين ومنح كل منطقة جغرافية هويتها الخاصة بها بمرافقها وخدماتها، ونستكمل هذه الجهود بمنح كل مجتمع هويته كمقصد متفرد بميزاته التي يتميز بها عن غيره في المناطق الأخرى، حيث ترتفع قيمة القطاع العقاري والمنطقة بأكملها عند خلق مجتمعات متكاملة من كافة أطرافها«.

وتابعت بقولها:»ما يميّز استراتيجية استهداف المناطق الجغرافية هو خلق حاضنة عقارية لكل منطقة تخدم قاطنيها والمستثمرين فيها لنكون متواجدين دائماً في خدمتهم حسب أوقاتهم حيث نعمل طيلة أيام الأسبوع من 10 صباحاً وحتى 10 مساء. كما نعمل على تحفيز أهل المنطقة للانضمام إلى قوة العمل في بروبرتي شوب وتأهيلهم لمزاولة المهنة العقارية.

وتستفيد شركة بي إس آي أسيتس من أنظمة وبرامج وخبرات ونجاحات بروبرتي شوب للاستثمار التي تحتفل هذا العام باستكمال 15 عاماً من تأسيسها، حصدت خلالها العديد من الجوائز كأفضل وسيط عقاري في أبوظبي ودبي من أكبر المطورين الرئيسيين، لتبدأ مرحلة جديدة من الاستثمارات الطموحة في القطاع العقاري في ظل مسيرة التنمية والإنجازات في الدولة.

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