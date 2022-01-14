«ريسبونس بلس القابضة» تبرم شراكةً مع «فالكون للطيران»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت شركة «ريسبونس بلس القابضة» (RPM)، إحدى شركات خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة «فالكون للطيران» لخدمات الطيران لرجال الأعمال، وصيانة وإصلاح وإدارة الطائرات، ومقرّها أبوظبي.

وبموجب هذه الشراكة، تتولّى «ريسبونس بلس القابضة» تأمين اليد العاملة والمعدّات اللازمة لإدارة خدمات الطوارئ الطبّية عبر طائرات الهليكوبتر (HEMS)، والتي تشمل الاستجابة الأولية للحوادث الطارئة في المواقع البعيدة والبحرية، والإخلاء بالطائرات المروحية عند الحاجة، والنقل بين المنشآت بواسطة المروحيات.

وقال الرائد توم لويس، الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»: تأتي مذكرة التفاهم هذه تماشياً مع الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها شركة «ريسبونس بلس القابضة» لتوسيع عملياتها وتطوير خدماتها، من خلال حلولٍ مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة التي تشهدها دول مجلس التعاون لخدمات الطوارئ الطبية.

وأضاف: تشكل شراكتنا مع شركة «فالكون للطيران» فرصة استثمارية لكلا الشركتين، بحيث تمنحنا القدرة على تنمية أعمالنا، من خلال توفير خدمات الطوارئ الطبية بالطائرات المروحية (HEMS)، فيما توفّر «فالكون» أسطولاً من الطائرات المروحية الحديثة، وبذلك نضمّ خبراءنا وخبراتنا وإمكاناتنا وأحدث المعدّات المتوفّرة، لضمان تقديم خدمةٍ متميزة وسريعة وفعّالة، وخصوصاً في الحالات الحرجة التي تستدعي استجابة سريعة، وبما يلبّي احتياجات عملائنا وينال رضاهم.

ولدى «ريسبونس بلس القابضة» حضور قويّ في قطاعَي النفط والغاز إقليمياً، في المواقع البرية والبحرية على حدّ سواء، إلى جانب إدارة وتشغيل المرافق الطبية وخدمات الإسعاف في حالات الطوارئ. ولدى شركة «فالكون للطيران» أسطولٌ من 29 مروحية من أحدث الطرازات، و6 طائرات نفاثة لرجال الأعمال، من بينها طائرات تجارية.

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