سوق «بارك آند سيل» في «ابن بطوطة مول» يغيّر موعده إلى الأحد

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «ابن بطوطة مول»، أكبر مركز تجاري في العالم، أن «بارك آند سيل»، وهو مفهوم فريد لسوق السلع المستعملة يسمح للبائعين بالبيع مباشرة من سياراتهم، سيتم تغيير موعده إلى ثاني أحد من الشهر، وذلك تماشياً مع عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، اعتباراً من الأحد 16 يناير الجاري.

ويُقام هذا السوق الذي يشكل فرصة متميّزة أمام الجميع، من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الساعة 5 عصراً في موقف السيارات رقم (3) في «ابن بطوطة مول»، وهو بالفعل تجربة فريدة من نوعها لعقد صفقات رائعة على الملابس والمجوهرات المشغولة يدوياً والأثاث القديم، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والمزيد من السلع.

وستتم مراعاة معايير الصحة والسلامة الصارمة خلال إقامة السوق، في حين توجد علامات التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء المكان، على أن تتواصل إجراءات التعقيم المنتظمة. ويتوجب على جميع البائعين والزوار ارتداء أقنعة الوجه الواقية طوال الوقت. وللاشتراك في البيع يرجى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.dubai-fleamarket.com والتأكد من الوصول بحلول الساعة 9 صباحاً تسهيلاً للقيام بالإجراءات اللازمة، مع العلم أن الدخول لغير البائعين مجاني.

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