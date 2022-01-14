مبيعات عقارات دبي الأعلى في 12 عاماً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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أفادت «بروبرتي فايندر» المتخصصة في البيانات العقارية أن عقارات دبي سجلت على مدار العام الماضي رقماً إجمالياً هو الأعلى لها منذ 12 عاماً فيما بلغ إجمالي عدد التصرفات العقارية التي تمت في الإمارة خلال العام الماضي 61,241 صفقة، وهو الأعلى منذ عام 2013.

وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية لمبيعات عقارات دبي خلال 2021 بلغت 151.07 مليار درهم، وهو أعلى رقم تحققه منذ عام 2009 عبر 61241 عقارية مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات الصفقات العقارية في دبي خلال 2021 قفزت 110.19% مقارنة مع 2020 فيما ارتفع العدد الإجمالي للصفقات على مدار 2021 بنحو 74.77% مقارنة مع 2020.

واستحوذت العقارات الجاهزة على 59.6% من إجمالي التصرفات العقارية في دبي العام الماضي، فيما كانت نسبة الـ40.4% المتبقية من نصيب العقارات المُباعة قبل بنائها «على الخريطة».

وقال لينيت ساكتشيتو، مدير الأبحاث لدى «بروبرتي فايندر»: «على الرغم من حقيقة أن الكثيرين قرروا السفر خلال عُطلات الربع الأخير من 2021، وذلك لأول مرة منذ بداية العام، فلا يبدو أن هناك تباطؤاً في التصرفات العقارية. وظلت مشاعر المستثمرين قوية، كما ظل الطلب على العقارات مُرتفعاً للغاية، فيما واصل حجم المخزون العقاري تضاؤله. وأدى هذا إلى ضغط تصاعدي على الأسعار، فظلت تواصل ارتفاعها. وعلى الأرجح ستظل تفعل خلال النصف الأول من 2022».

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