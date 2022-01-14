63 ملياراً إنفاق حكومي لدعم التنمية المجتمعية في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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وصل حجم الإنفاق الحكومي (اتحادي ومحلي) على التنمية المجتمعية (الإعانات المالية والمنح والمنافع الاجتماعية)، في الدولة، إلى 62 ملياراً و873 مليون درهم، في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفق رصد «البيان الاقتصادي»، استناداً إلى إحصاءات وزارة المالية.

وقالت مصادر لـــ «البيان الاقتصادي»، إن الإنفاق الكبير على التنمية المجتمعية، يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لدعم التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً للتنمية الشاملة في الإمارات.

وبحسب صندوق النقد تواصل الإمارات، زيادة إنفاقها الاجتماعي لتعزيز النمو الشامل، سواءً قبل أو بعد تفشي «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي فيها، كان كبيراً قبل الجائحة، وزاد وتكثّف أكثر أثناء الجائحة أيضاً، وفق تقرير «الإنفاق الاجتماعي للنمو الشامل في الشرق الأوسط».

وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية بلغ 39.43 مليار درهم، أول 9 أشهر من 2021، منها 13.09 مليار درهم في الربع الأول و15.72 ملياراً في الثاني، و10.62 مليارات في الربع الثالث ووصل الإنفاق على الإعانات المالية، إلى 22.65 مليار درهم في 9 أشهر الأولى من العام الماضي.

ووصل الإنفاق على المنح، إلى 787.6 مليون درهم، موزعاً بواقع 82.7 مليون درهم في الربع الأول، و266.2 مليون درهم في الربع الثاني، و438.7 مليون درهم في الربع الثالث.

ويشكل حجم الإنفاق على المنافع الاجتماعية والمنح والإعانات المالية نحو 24.5 % من إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، والبالغ 256 ملياراً و957 مليون درهم.

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