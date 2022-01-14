1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - وام

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سجلت تصرفات عقارات دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم مع 306 مبايعات بـ 872.38 مليون درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 276.87 مليون درهم و265 مبايعة للشقق والفلل بـ 595.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في الكرامة تليها مبايعة بـ 25 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وتصدرت جبل علي الأولى المناطق في عدد المبايعات بـ8 مبايعات قيمتها 16 مليون درهم.

وتصدرت مبايعات الشقق والفلل مبايعة بـ 36 مليون درهم في الكرامة تلتها مبايعة بـ 31 مليون درهم في العوير الأولى وتصدرت المركاض المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل بـ41 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهون 373.13 مليون درهم منها 11 رهن أراضٍ بقيمة 185.51 مليون درهم، و42 رهن فلل وشقق بقيمة 187.62 مليون درهم وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 125.42 مليون درهم.

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