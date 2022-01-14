الإمارات تحتضن نصف قائمة فوربس للشركات الناشئة الأكثر تمويلاً في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت فوربس الشرق الأوسط قائمتها السنوية «أكثر 50 شركة ناشئة تمويلاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، للكشف عن رواد الأعمال الشباب الذين تمكنوا من تأمين أعلى جولات تمويلية في المنطقة ومعاً، جمعوا استثمارات قياسية بنحو 3 مليارات دولار. وقد حققت أول 10 شركات منها 1.9 مليار دولار.

وتضم القائمة شركات من 9 دول في المنطقة، وتحتضن الإمارات نحو نصف شركات القائمة بواقع 22 شركة ناشئة، منها 4 شركات في الصدارة. تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ12، ثم مصر بواقع 7 شركات، والكويت بواقع شركتين.

في حين تشمل القائمة 115 مؤسساً من 31 جنسية مختلفة في صدارتهم المصريون والسعوديون بواقع 21 و20 مؤسساً على التوالي يليهم الهنود بـ9 مؤسسين.

وانضمت 30 شركة جديدة لقائمة العام الحالي، مثل شركة (Yassir) الناشئة لخدمات النقل حسب الطلب والتوصيل، وشركة التكنولوجيا المالية (PostPay). فيما وفدت شركتان جديدتان ضمن الشركات الـ5 الأكثر تمويلاً في المنطقة: منصة (Tamara) السعودية لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، ومنصة خدمات البث الإماراتية (STARZPLAY) التي جمعت إجمالي تمويل بلغ قيمته 150 مليون دولار. وتتصدر (Tamara) كذلك الشركات الناشئة الأكثر تمويلاً في السعودية بعد جمعها 116 مليون دولار.

التكنولوجيا المالية

في حين يهيمن قطاعا التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية على القائمة بواقع 24 شركة، جمعت تمويلات تتجاوز قيمتها مليار دولار. بينما تمثل 4 شركات قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك شركتا (Sehteq) و(GluCare Health) بإجمالي تمويل بلغت قيمته 78.6 مليون دولار. وإجمالاً، تضم قائمة العام 13 قطاعاً، يتصدرها قطاع التكنولوجيا الغذائية، من حيث إجمالي التمويلات البالغة 874.9 مليون دولار، جمعته 4 شركات ناشئة.

وتتصدر شركة (Kitopi) قائمة هذا العام، بعد جمعها 804 ملايين دولار من المستثمرين، بقيادة صندوق سوفت بنك (Vision Fund 2) وشركة (Chimera). كما جاءت شركة التكنولوجيا الزراعية (Pure Harvest Smart Farms) في المركز الثاني هذا العام، بعد تصدرها قائمة العام الماضي، بإجمالي تمويل بلغت قيمته 272 مليون دولار، منذ تأسيسها في عام 2017.

خطط التوسع

وفي أكتوبر 2021، جمعت الشركة الناشئة نحو 64.5 مليون دولار لدعم خططها للتوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. بينما تصدرت شركة التجارة الإلكترونية (MaxAB) الشركات الناشئة الأكثر تمويلاً في مصر، مع إجمالي تمويل قدر بنحو 62.5 مليون دولار.

وللتأهل للقائمة، كان على الشركات الناشئة ألا يعود تاريخ تأسيسها لما قبل عام 2014، وأن تحصل على تمويل من المستثمرين لا يقل عن 15.5 مليون دولار حتى 20 ديسمبر 2021. حيث استبعدت «فوربس» الشركات الناشئة التي تم الاستحواذ عليها أو اندمجت مع شركات أخرى، أو طرحت للاكتتاب العام.

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