«دبي للسلع المتعددة» يستكمل تطوير أبراج بحيرات جميرا خلال 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة أنه سيتم إنجاز مجموعة واسعة من أعمال التجديد في منطقة أبراج بحيرات جميرا خلال عام 2021، واستكمال أعمال تطويرية أخرى خلال العام، وذلك ضمن جهود المركز الرامية إلى الارتقاء المستمر بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، وتحسين المساحات المشتركة في أنحاء المجتمع.

وتشمل المشاريع تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة طرق جديدة وتنسيق المناظر الطبيعية، بحيث يصبح التنقل أسهل بين منطقة أبراج بحيرات جميرا، ومنطقة جزيرة جميرا، كما ستؤدي إلى توفير مواقف سيارات إضافية لزوار المجتمع، كما يواصل المركز عمله في إجراء عمليات التجديد على مختلف البحيرات في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بما في ذلك تحسين جدران البحيرات، إضافة إلى جودة المياه.

وبالإضافة إلى أعمال تجديد الواجهة في المجمَّع المتخصص في المجوهرات والأحجار الكريمة، حقق المركز تقدماً كبيراً في مشروع استبدال أشجار النخيل، حيث اكتملت عملية اقتلاع وإعادة زراعة 60 شجرة جديدة خلال المرحلة الأولى، في حين ستستمر أعمال استبدال النخيل بوتيرة متسارعة خلال العام الجديد. كما ستُضاف العديد من المرافق الرياضية والترفيهية الجديدة إلى أبراج بحيرات جميرا خلال عام 2022، ما يهدف إلى الارتقاء بتجربة 100 ألف شخص من السكان والزوار والعاملين في المجتمع.

وقال بول أشتون، المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة: بصفته المطور الرئيسي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا، يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى تحسين المنطقة باستمرار، لضمان احتفاظها باللمسة الحضرية التي تميزها عن غيرها، وتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الأماكن المرغوبة في دبي، بما يضمن محافظة جميع العقارات في المنطقة على قيمتها. من المتوقع أن يشهد العام الحالي استكمال عدد من المشاريع، التي تتيح للمنطقة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها، سواء لسكانها أو زوارها أو المستثمرين فيها.

وتأتي هذه المشاريع عقب إنجاز عدد من المشاريع في 2021، بما في ذلك تطوير المساحات الخضراء والحدائق في كل من محطتي مترو مركز دبي للسلع المتعددة وشوبا العقارية، وتركيب ما يقرب من 2000 مصباح من نوع «إل إي دي» منخفض الاستهلاك في مختلف أنحاء المنطقة لتعزيز جهود الاستدامة، وتشمل المشاريع الأخرى تزويد 4 ملاعب للأطفال بمعدات جديدة، ووضع المظلات، ونشر محطات السكوتر الكهربائي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في أنحاء المنطقة، ومتاجر التجزئة الممتدة على 3 طوابق، والمطاعم والمقاهي التي افتتحت أبوابها في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بالتعاون مع شركة بول أند رو.

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