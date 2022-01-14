انتعاش سوق المساحات المكتبية بالإمارات في الربع الأخير 2021

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير شركة «جيه إل إل» حول أداء سوق العقارات في الإمارات بختام عام 2021 استمرار ظهور مؤشرات على انتعاش أداء سوق المساحات المكتبية خلال الربع الأخير من العام.

وبحسب التقرير، أدى تحسن الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة في منطقة الأعمال المركزية بدبي علاوة على المعروض المحدود نسبياً في هذه الشريحة إلى زيادة أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» بنسبة 2٪ مقارنةً بالعام الماضي ليصل المتوسط إلى 1712 درهماً للمتر المربع سنوياً. وعلى الأساس نفسه، ارتفعت أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» في أبوظبي بنسبة 5٪ ليصل المتوسط إلى 1650 درهماً للمتر المربع.

وشهدت فترة أواخر العام تغيير أسبوع العمل ليبدأ الاثنين وينتهي الجمعة، على غرار الأسواق العالمية، فضلاً عن إصدار قانون جديد للعمل واستحداث خيارات جديدة للتأشيرات. ويسلط التقرير الضوء على المساهمات التي ستقدمها هذه المبادرات على المدى المتوسط إلى الطويل في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات من خلال جذب القوى العاملة الماهرة والاحتفاظ بها وجعل الإمارات خياراً أكثر جاذبية للعيش والعمل.

الوحدات السكنية

وفيما يخص سوق الوحدات السكنية، فقد ساعد «التسابق في الحصول على الوحدات» علاوة على الأسعار الميسورة نسبياً للفلل ووحدات التاون هاوس في ذروة الجائحة على تحفيز التعافي القوي في أسعار المبيعات، وهو توجه برز في كل من دبي وأبوظبي وامتد حتى الربع الأخير من عام 2021. كما شهدت مشاريع التطوير المطلة على الواجهة البحرية بدبي وأيضاً مشاريع الفلل في أبوظبي – خصوصاً في جزيرة السعديات وجزيرة ياس – طلباً قوياً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

تجزئة

وسجل سوق منافذ التجزئة انتعاشاً في مستويات الإقبال والمبيعات خلال الربع الأخير من العام. ويعزى ذلك إلى عوامل مختلفة، منها نجاح برنامج التحصين ضد (كوفيد19) في الإمارات واستئناف رحلات السفر الدولية، وكذلك انطلاق فعاليات معرض إكسبو في أكتوبر 2021.

وقال خوار خان، رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بشركة جيه إل إل: «تشير التوقعات إلى أن انتعاش قطاع السياحة في الإمارات وزيادة فرص العمل سيدعمان نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدلات قوية خلال الفترة 2022-2023، مما يساعد في تعزيز مبيعات منافذ التجزئة التي من المتوقع أن تعود على نطاق واسع إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام المقبل.

وعلى خلفية فعاليات معرض إكسبو والإقبال القوي على قطاع الترفيه، وصل معدل الإشغال في دبي في الفترة من بداية عام 2021 وحتى شهر نوفمبر إلى 63٪، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالنسبة التي سجلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 40%. وخلال الفترة نفسها، ارتفع متوسط الأسعار اليومية في دبي بنسبة 25٪ مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 150 دولاراً. وارتفع معدل الإشغال في أبوظبي إلى 66٪ في الفترة من بداية عام 2021 حتى شهر نوفمبر، مقارنة بنسبة 60٪ خلال العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأسعار اليومية في العاصمة أبوظبي بنسبة 4٪ مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 92 دولاراً أمريكياً في الفترة من بداية عام 2021 حتى شهر نوفمبر.

واختتم خوار: نتوقع أن يستمر سوق الضيافة بدولة الإمارات في التعافي بمعدلات تدريجية خلال عام 2022، حيث يشهد السفر لأغراض الأعمال والترفيه على حد سواء مزيداً من التحسن نظراً لاستمرار الأسواق الرئيسية في تخفيف قيود السفر.

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