مهرجان دبي للتسوق يقدّم تجارب مميزّة في وجهة السيف

المصدر: دبي- البيان

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يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته السابعة والعشرين وبالشراكة مع دبي القابضة لإدارة الأصول، إلى وجهة السيف ذات التصميم المتميز المستوحى من التراث الإماراتي العريق والمطلة على خور دبي، ليقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية العائلية، وورش العمل، وعروض الألعاب النارية وكذلك الترفيهية الحيّة.

فحتى 30 يناير 2022، سيتمحور سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف هذا العام حول مفهوم «التعلُّم بالممارسة»، ويحتفي بنقل المعرفة من جيل إلى آخر. وسوف يتحول السوق إلى مكان ترفيهي خارجي بامتياز، ومتحف مفتوح رائع يتضمن مجسمات فنية تفاعلية مذهلة، وبإمكان جميع الزوّار من مختلف الأعمار المشاركة في الأنشطة والتعلّم واستكشاف المناطق الأربعة المستوحاة من عناصر الطبيعة: الماء، والهواء، والأرض، والنار. كما أنه ومن خلال اللّعب طيلة النهار سيتعرف الجميع على المزيد من ثقافة وتاريخ الإمارات.

وبناءً على مفاهيم «التعلم بالممارسة» والعناصر الأساسية، يتم عرض سلسلة من الأعمال الفنية الحائزة على الجوائز من قبل مجموعة من طلاب المدارس في دبي (الصفوف من السادس إلى الثاني عشر) ضمن سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف حتى 30 يناير. ويتخلل المعرض الذي ينظمه مهرجان دبي للتسوق بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، اعمال فنية أنتجها الطلاب حول موضوع «تغيير العالم من خلال الاستدامة» باستخدام وسائل من اختيارهم بما فيها التصوير الفوتوغرافي و الكولاج. حصل كل من الفائزين الموهوبين على قسائم بقيمة 500 درهم إماراتي لإنفاقها في سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف.

سوف يكون لكل أسبوع من أسابيع المهرجان طابعه الخاص في «السيف»؛ فمثلاً، يستمتع عشاق القهوة بأسبوع خاص في الفترة من تاريخ 6 إلى 19 يناير، حيث الاحتفاء بالقهوة وألذّ أنواعها ونكهاتها بما فيها القهوة العربية والإيطالية وغيرها الكثير، بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل الممتعة. كما سيتم تخصيص أسبوع لمحبي التمر من تاريخ 6 إلى 19 يناير، حيث ستستضيف وجهة «السيف» مأكولات ومشروبات وحلويات وغيرها مستوحاة من التمر.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعتبر ’السيف‘ منطقة مهمة ومميزة تم تصميمها لتعكس ثقافة وتاريخ الإمارات. ويؤكد سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف على هذه المعاني، ويتمحور مفهومه هذا العام حول موضوع»التعلُّم بالممارسة«، في استلهام تراث نعتز به للصيادين، وغواصي اللؤلؤ، والصقارة من الآباء والأجداد الذين نقلوا إلينا وإلى الأجيال المقبلة معارفهم الثرية. ومن خلال ما يتيحه السوق من تجارب ترفيهية تفاعلية ومبتكرة، فإنه يعتبر نموذجا مميزا للعائلات لقضاء أمتع الأوقات».

وقال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوق، دبي القابضة لإدارة الأصول: «تكتسب دبي مكانتها التنافسية المتقدمة كمركز عالمي للسياحة والتسوق والترفيه من خلال ما توفره من خيارات متنوعة تثري تجارب الزوار وخاصة في موسم الشتاء الجميل الذي يشكل عامل جذب للسياح من مختلف دول العالم». وأضاف: «تعد شراكتنا الإستراتيجية مع مهرجان دبي للتسوق شهادة على التزامنا بتقديم تجارب ثرية ومبتكرة تسلط الضوء على الموروث الثقافي الإماراتي الغني والأصيل في أجواء من المرح والتسلية على الواجهة البحرية التي تضم مجموعة مرموقة من العلامات المحلية والعالمية».

يرحب سوق مهرجان دبي للتسوق المقام في السيف زواره من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً ومن الخميس إلى السبت من 4 مساءً إلى 11 مساءً. تضم الوجهة البحرية والسياحية المتميزة عددًا من الفنادق التي تحاكي في تصميمها روح المكان المجسد للتراث الاماراتي الأصيل مثل فندق كانوبي باي هيلتون دبي السيف وفندق السيف التراثي دبي - كوريو كوليكشن باي هيلتون وهامبتون باي هيلتون دبي السيف. اختر ما يناسبك لإقامة لا تُنسى واستمتع بتجربة تسوق وترفيه لامثيل لها في أجواء سوق مهرجان دبي للتسوق الثري بمعالم التراث في السيف.

ويواصل مهرجان دبي للتسوق فعالياته حتى 30 يناير 2022، حيث يقدم باقة من العروض الترويجية المذهلة، وفي جعبته جدول فعاليات مبتكر وأنشطة ترفيهية عالمية، وكذلك مجموعة كبيرة من الجوائز الكبرى والقيمة. وسيكون المهرجان، الأبرز والأطول استمرارية على مستوى العالم، بانتظار ضيوفه من سكان وزوار دبي ليقدم لهم أجواء تسوّق مذهلة، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية، والحفلات الموسيقية، وتجارب الطعام الشهية، والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة.

السيف - حقائق وأرقام

اكتشفوا القلب النابض لمدينة دبي من خلال السيف، الوجهة ذات التصميم المتميز المستوحى من التراث الإماراتي العريق والمطلة على خور دبي قرب حي الفهيدي التاريخي الواجهة البحرية الشهيرة في دبي.

تمزج السيف الأصالة مع الحداثة في وجهة مائية يفوح منها عبق التاريخ، وتوفر تجرية تسوق وضيافة فريدة تحلق بالزائر في رحلة إلى الماضي الجميل حيث دبي بمبانيها وأسواقها التقليدية، ومنها يعود الزائر إلى دبي المعاصرة عبر مرافق خدمية وترفيهية حديثة.

تطل السيف على مشاهد قوارب الداو التقليدية التي تمضي جيئة وذهاباً فوق مياه الخور، وتضم الوجهة مساحات مخصصة للفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بالإضافة إلى مجموعة فنادق تشمل فندقاُ تراثياً يتضمن 200 غرفة، وفندقاً عصرياً بـ 150 غرفة، وفندقاً فاخراً بـ 200 غرفة، إضافة إلى المرسى، والسوق التقليدي والمتاجر التي تبيع منتجات الحرف الإماراتية اليدوية.

ميزات الوجهة:

ممشى بطول 1.8 كيلومتر، ومنطقتين تراثية وعصرية، ومرسى، وسوق تقليدي، ومعارض فنية، وحرف يدوية إماراتية، ومجموعة متنوعة من المطاعم

القطاعات

التجزئة، والضيافة، والمطاعم، والتسلية والترفيه

المتاجر

أكثر من 500 متجر في كلتا المنطقتين العصرية والتراثية.

التسلية والترفيه

ساحة الفعاليات:استضافة العروض الحية والأنشطة المختلفة

متحف الغموض

متحف الفن الإسلامي

الضيافة

كانوبي من هيلتون دبي السيف

• (150 غرفة)

- نظرة عامة:

• مساحة مخصصة للفعاليات (المطاعم والصالات والمنتجعات الصحية..الخ)

• مطعم C.U

• مطعم مشماش

• كورتيارد وأوت أوف ذا بوكس

- هامبتون من هيلتون دبي السيف

-نظرة عامة:

• مساحة مخصصة للفعاليات (المطاعم والصالات والمنتجعات الصحية..الخ)

• 5 قاعات اجتماعات

• شابترز

• كانوبي سنترال (نيون)

• مطعم سكافوس المتخصص

• سول سكاي ( شرفة ومسبح)

- فندق السيف التراثي دبي – كوريو من هيلتون

- نظرة عامة (190 غرفة: ديلوكس، جناح)

• مساحة مخصصة للفعاليات (المطاعم والصالات والمنتجعات الصحية..الخ

. مطعم سبعة

• مركز سبعة للمناسبات

المرسى:

المنطقة التراثية: 9 مراسٍ لقوارب الداو التقليدية التجارية

التسوق المنطقة العصرية: 56 مرسى لليخوت الخاصة

الموقع

خور دبي

10 دقائق عن مطار دبي

15 دقيقة عن وسط مدينة دبي

التنقل

تتوفر محطتي مترو على بُعد كيلومتر واحد

طريق مباشر ومحطات للتكسي المائي

مواقف السيارات

2000 موقف مخصص

منافذ التجزئة في السيف:

المتاجر

• متاجر مفتوحة حالياً:

الخدمات في السيف:

1. مكتب هيئة الطرق والمواصلات للنقل البحري بالعبرة

2. خدمة النقل مجاناً بالحافلات من وإلى الفنادق الرئيسية

3. جهاز صراف آلي

4. محطات شحن مجانية

5. مكتب خدمة العملاء

6. ساحة للفعاليات

7. سوق مفتوح في الهواء الطلق

8. مرسى السيف - يضم 56 رصيف لليخوت الخاصة و 9 مطاعم عائمة

9. مكتب باتو دبي

10. مواقف للسيارات في المنطقة التراثية

11. مواقف للسيارات في المنطقة عصرية

12. الإمارات للصرافة

الترفيه

1. متحف الغموض

2. متحف الفن الإسلامي

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