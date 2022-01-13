"ابيكس القابضة" توافق على صفقة مع أسمنت رأس الخيمة للاستثمار بـ 3.05 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – البيان

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وافقت شركة ابيكس القابضة - التابعة للشركة العالمية القابضة والتي تستثمر في قطاعات متعددة - على صفقة بيع وشراء من شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار والذي تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس إدارتها، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية.

و في إطار الاتفاقية ستحصل شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار على كامل أسهم الشركة العالمية القابضة ووشيميرا للاستثمار في شركة ابيكس القابضة ، على إصدار السندات القابلة للتحويل بشكل إلزامي إلى أسهم في شركة ابيكس القابضة والموافقة على إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة إجمالية تبلغ 3.05 مليار درهم إلى الشركة العالمية القابضة ووشيميرا للاستثمار، مقابل حصصهم الكاملة في الشركة، في وقت تمت فيه الموافقة على تغيير اسم الشركة من "أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" إلى "شركة ابيكس للاستثمار " وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

وقال شهزاد جناب، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكس القابضة : " واثقون من أن الاتفاقية ستساعد في دفع شركة ابيكس القابضة إلى المرحلة التالية من خطة النمو. وسيكون للشركات المدمجة عروض أعمال وقاعدة عملاء أكثر تنوعًا من أي كيان فردي".

من جانبه قال أحمد علي النعيمي، المدير العام لشركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار إن الصفقة ستوفر فرصة حقيقية لتعزيز الأداء المالي لشركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار من خلال المركز المالي القوي لشركة ابيكس القابضة والذي سينعكس على الأعمال الناتجة وذلك بتحسين الربحية والوضع المالي للشركة والقدرة على زيادة التمويل وبالتالي تحسين استخدام البنية التحتية الممتازة لكلا الكيانين".

جدير بالذكر أن شركة ابيكس القابضة هي شركة قابضة متنوعة الأنشطة عبر الاستثمار في قطاعات متعددة بما في ذلك خدمات التموين، وإدارة المرافق، والبناء؛ الصناعات؛ تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات. ولدى الشركة قاعدة كبيرة من العملاء كالشركات التجارية والصناعية وقطاع الضيافة، مع قدرتها على التوسع في مجلات أخرى في قطاع الخدمات عند الحاجة. وتطبق الشركة أعلى معايير التكنولوجيا والسلامة والنظافة العامة، وباستخدام أحدث أساليب الخدمات والتكنولوجيا المدعومة تقنيًا، مدعومة بخبرة واسعة في جميع مجالاتها.

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