«تراي كلور» الهندية تفتتح أول مكتب دولي في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة «تراي كلور» (Tricolor)، عملاق قطاع التطوير العقاري في الهند، عن توقيع اتفاقية استثمارية مع المكتب الخاص بالشيخ أحمد بن فيصل القاسمي لتطوير العقارات التجارية والسكنية في الإمارات بهدف توسيع محفظتها الاستثمارية في الشرق الأوسط وافتتاح أول مكتب دولي لها في دبي.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم مؤخراً في دبي من قبل تشاندان كومار جها، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي كلور»؛ ورانجان كومار جها، المدير التنفيذي لمجموعة «تراي كلور»، وتوماس زالسكي، رئيس المكتب الخاص بالشيخ أحمد بن فيصل القاسمي، وسلوى عبد العزيز زين، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات التابعة للمكتب الخاص بالشيخ أحمد بن فيصل القاسمي.

كما شهد مراسم التوقيع كبار الموظفين والضباط في المكتب الخاص بالشيخ أحمد بن فيصل القاسمي والسفير دنستون بيريرا، مدير العمليات في المكتب، وأرفيند راغام، المستشار المتخصص في قطاع الأعمال.

وعبر تشاندان كومار جها، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي كلور»، عن سعادته بالتعاون مع المكتب الخاص بالشيخ أحمد بن فيصل القاسمي مؤكداً سعي الشركة لنقل معارفها خبراتها في تنفيذ المشاريع العقارية إلى دولة الإمارات لاسيما وأنها تمتلك رصيداً واسعاً من الخبرات في تنفيذ المشاريع العقارية الكبيرة في ستة من أكبر مدن الهند.

وأضاف جها أن مشاريع«تراي كلور» في دولة الإمارات ستخلق ما يزيد على 3000 فرصة عمل خلال الثلاث سنوات المقبلة، قائلاً: «يسعدنا إنشاء مشاريع هادفة ومجدية اقتصادياً في دولة الإمارات، مشاريع من شأنها مساعدة الكثير من الأشخاص في الحصول على وظائف وفرص عمل. فعلى صعيد القطاع العقاري، سيتم تنفيذ مشاريع ضخمة، ليس فقط في دبي والإمارات فحسب بل سنقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة في مناطق أخرى مثل إفريقيا».

من جانبها، قالت سلوى عبد العزيز زين إن هناك العديد من المشاريع العقارية يتم تنفيذها حالياً في أبوظبي والعين والشارقة ودبي ورأس الخيمة. مشيرة إلى أن تركيز المكتب سينصب خلال الفترة المقبلة على خلق فرص عمل والتعلم من التقنيات والتصاميم التي نفذتها مجموعة «تراي كلور» ضمن مشاريعها الضخمة وتطبيقها على أرض الواقع داخل الدولة.

وأضافت: أن قطاع التطوير العقاري في الدولة يعتبر أحد أهم القطاعات وأكبرها، ونحن سعداء بتعاوننا مع شركة «تراي كلور» لاسيما وأننا سنعمل من خلال شراكتنا على الاستفادة من خبرتها لإضفاء نكهة جديدة على العمل بين الإمارات والهند«.

من جانبه، أشاد توماس زالسكي، رئيس المكتب الخاص بالشيخ أحمد بن فيصل القاسمي، بتوقيع الاتفاقية من مجموعة»تراي كلور«مؤكداً أن هذا التعاون من شأنه دعم جهود المكتب في بناء المستقبل وخلق فرص نمو جديدة للمجتمعات المحلية في الدولة، مشيراً أن»تراي كلور«ستقوم بتطوير فنادق عالمية المستوى في دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى مشاريع سكنية ومساحات تجارية ومرافق ترفيهية في جميع أنحاء الدولة.

يذكر أن مجموعة»تراي كلور" تأسست عام 2010 في حيدر أباد جنوبي الهند وتعمل في قطاع التطوير العقاري تحت مسمى مجموعة تراي كلور العقارية؛ وفي قطاع الرعاية الصحية تحت مسمى مستشفى تراي كلور للرعاية الصحية والعناية الحرجة؛ وفي قطاع الاستشارات العمالية تحت مسمى تراي كلور للقوى العاملة ؛ وفي قطاع التعليم تحت مسمى مدرسة جيانا بهاراتي الثانوية ؛ وفي قطاع الترفيه تحت مسمى شركة تراي كلور جلوبال سوفت، والتي أنتجت أفلاماً ورسوماً متحركة في الهند.

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