«إنوڤا» تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «إنوڤا»، الشركة الرائدة في خدمات الطاقة والخدمات التقنية المتعددة المتكاملة، عن توسعة عملياتها التشغيلية في تركيا من خلال توقيع أحدث عقودها مع شركة منذر سو التركية. وستسهم هذه التوسعة في دعم جهود تطوير العمليات التشغيلية لشركة إنوڤا في المنطقة، حيث ستعمل الشركة على توقيع عقود عمل جديدة وتأسيس مكتب جديد لها في تركيا.

وتأتي توسعة أعمال «إنوڤا» بعد عامٍ ناجحٍ قامت خلاله الشركة بتوقيع العديد من العقود في مجال الهندسة والمشتريات والبناء، والطاقة الشمسية، وإدارة الطاقة، حيث دخلت الشركة في التزام طويل المدى مع مترو دبي بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات ولوائح الصحة العامة، كما وقعت «إنوڤا» عقداً مع مجموعة تيكوم، العضو في دبي القابضة، والشركة الوطنية لخدمات إدارة الطاقة «ترشيد» في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تجديد العقود الحالية. وشهدت العمليات التشغيلية الإقليمية لشركة إنوڤا نمواً كبيراً جراء اعتماد الشركات المتزايد لخدمات إدارة خدمات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، حيث باتت هذه الشركات تحرص على تمويل استراتيجيات إدارة الطاقة الخاصة بها من خلال المدخرات التي حققتها.

وفي تعليق له على هذا التوسع، قال رينو كابري، الرئيس التنفيذي لشركة إنوڤا: «كان عام 2021 عاماً ناجحاً بكل المقاييس لشركة إنوڤا التي قامت بتوقيع وتنفيذ 35 عقداً جديداً، في مؤشر مهم على تواصل نمو زخم أعمالنا. وتواصل»إنوڤا«نمو أعمالها على الصعيدين التجاري والجغرافي من خلال توقيع عدد من العقود الجديدة وتجديد العديد من المشاريع القائمة في المنطقة. وستواصل شركة إنوڤا جهود توسعة وتطوير الأعمال والانتقال بها إلى مرحلة جديدة بفضل الطلب المتزايد على خدمات إدارة الطاقة في الشرق الأوسط وتركيا، ونحن على أتم الاستعداد لبدء هذه المسيرة الجديدة، إذ نتوقع مواصلة مسيرة النمو في عام 2022، وتحقيق نمو سنوي مزدوج الرقم لأعمالنا».

وتعتبر شركة إنوڤا من الشركات الرائدة المتخصصة بتوفير مجموعة شاملة من حلول إدارة الطاقة والمرافق التي تمتاز بالكفاءة والأداء العالي والتي تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم المالية والتشغيلية والبيئية. وتعمل الشركة كمزود للتشغيل والصيانة، وتعتبر من أهم عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة للقطاع الصناعي.

وتعد شركة إنوڤا اليوم من الشركات الرائدة في قطاع إدارة الطاقة، حيث تقدم الشركة خدماتها من خلال عدد من العقود والمشاريع المنتشرة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، ومصر، ولبنان والآن في تركيا. وتقوم الشركة بتحقيق ذلك باعتمادها لنموذج عمل مبتكر وبالحرص على توفير دورات تدريبية منتظمة لموظفيها. وبالإضافة إلى ذلك، توفر منصة Hubgrade الدعم الكبير للأعمال الرقمية الخاصة بشركة إنوڤا، إذ تقوم المنصة بمراقبة الأداء بشكل فوري لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية على لوحة معلومات العميل باستخدام التحليل الفني المتقدم الذي يوفر مستويات عالية من الشفافية والوضوح لأعمال العملاء.

وتشارك إنوڤا في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، حيث ستقوم بعرض مجموعتها المتكاملة من خدمات إدارة الطاقة والمرافق. وسترحب الشركة بالعملاء والشركات في جناحها رقم 8308 في القاعة رقم 8 خلال فعاليات المعرض الذي سينظم خلال الفترة من 17 - 19 يناير 2022.

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