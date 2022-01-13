«شيك أوت» تجمع مليار دولار في جولة تمويل لتعزز حضورها في السوق الأمريكية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «شيك أوت» Checkout.com عن نجاحها بجمع مليار دولار في جولة تمويل من الفئة (D)، وبهذا تصل القيمة السوقية للشركة الرائدة عالمياً لحلول الدفع عبر الإنترنت إلى 40 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب العام الحافل بالنجاح الذي خاضته الشركة، وتمكنت خلاله من معالجة مدفوعات بمئات المليارات من الدولارات لعدد من أكبر تجار العالم.

ومن أبرز الشركات المستثمرة في جولة التمويل الأحدث: ألتيميتر؛ دراجونيير؛ فرانكلين تمبلتون؛ جي آي سي؛ إنسايت بارتنرز؛ جهاز قطر للاستثمار؛ تايجر جلوبال؛ صندوق أكسفورد الوقفي، وإحدى الشركات الكبرى لإدارة الصناديق المشتركة في الساحل الغربي. وقد شارك عدد من المستثمرين الحاليين في الشركة في جولة التمويل.

وتوفر «شيك أوت» منصة إلكترونية متكاملة لتبسيط إجراءات المدفوعات لصالح كبرى المؤسسات التجارية العالمية، ويأتي هذا التمويل دعماً لمساعي الشركة في تمكين الشركات والمجتمعات التي تزاول نشاطها فيها من الازدهار في ظل الاقتصاد الرقمي الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وفي ضوء الأرباح التي حققتها الشركة على مدار سنوات عدة، ستسهم جولة التمويل من الفئة (D) في تعزيز ميزانيتها العمومية ودعم جهودها عبر ثلاث مبادرات رئيسية تشمل: خطط النمو الطموحة في السوق الأمريكية؛ والتطوير المستمر لمنصتها وحلولها التقنية؛ وهدفها في تعزيز موقعها الريادي في عصر الجيل الثالث من الويب (Web3).

وبهذا الإعلان، ترفع «شيك أوت» قيمتها السوقية بمعدل يزيد على الضعف منذ جولة التمويل من الفئة (C) التي استكملتها منذ عام، حيث نجحت حينها بتحقيق نمو ملحوظ في أسواقها المحلية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وضاعفت حجم المعاملات التي عالجتها بمعدل ثلاثة أضعاف للعام الثالث على التوالي. وتوفر الشركة خدماتها اليوم لكبرى شركات الخدمات والتجارة الإلكترونية مثل: نتفلكس؛ فارفيتش؛ جراب؛ نت إيز؛ بيتزا هت؛ شي إن؛ سيمنس؛ سوني، إضافة إلى العديد من شركات التكنولوجيا المالية الصاعدة التي يتخطى رأسمالها المليار دولار مثل كلارنا؛ كونتو؛ ريفولوت؛ ورلد ريميت؛ وعدد من كبرى منصات تداول العملات الرقمية في العالم مثل بينانس؛ كوين بيس؛ Crypto.com؛ إف تي إكس، مون باي.

وبهدف تلبية الطلب المتنامي من قبل التجار، افتتحت «شيك أوت» عدداً من المكاتب الجديدة في 6 دول عبر أربع قارات خلال العام الماضي، كما عززت فريق إدارتها التنفيذية في الولايات المتحدة وأوروبا بتعيين رئيس الإدارة المالية الجديد، ورئيس إدارة الموارد البشرية، ورئيس إدارة التسويق، ورئيس إدارة المنتجات، ورئيس قسم الإيرادات، ومدير إدارة تقنية المعلومات، تزامناً مع رفع التعداد الإجمالي لموظفيها إلى أكثر من 1700 موظف في 19 دولة.

وفي هذا السياق، قال غيوم بوساز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيك أوت»: «تأتي مساعدة المؤسسات التجارية على تجاوز تعقيدات نقل الأموال حول العالم، سواء بالعملات الرسمية أو عبر تمكينها من الانتقال إلى عصر الجيل الثالث نت الويب (Web3) في صميم أعمالنا في» شيك أوت«. ففي غضون العقد الماضي، حرصنا على مواصلة بناء شراكات راسخة مع عدد من أكثر الشركات العالمية ابتكاراً عبر الجمع بين المنتجات التقنية المبتكرة والخبرات الواسعة في القطاع ومنظومة عملنا القائمة على تقديم خدمات تلبي تطلعات العملاء الحالية والمستقبلية».

وأضاف بوساز: «تجسد جولة التمويل من الفئة D مثالاً واضحاً على ما بذلناه من جهود حثيثة، كما أنها ستسهم في دعم مساعينا الرامية إلى اغتنام المزيد من الفرص الهائلة، لا سيّما أن مسيرتنا الطموحة ما زالت في بداياتها».

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