تعاون «جودادي» و«ماي فاتورة» لإطلاق نظام دفع إلكتروني للمشاريع الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «جودادي»، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم، عن تعاونها مع «ماي فاتورة»، مزود حلول الدفع الإماراتي المتخصص بتقديم خدمات دفع مبتكرة وسلسة وآمنة على مستوى منطقة الخليج، لإطلاق نظام دفع إلكتروني ذكي جديد لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويسمح الحل المبتكر لعملاء «جودادي» ومتجرها الإلكتروني بإجراء عمليات البيع وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى تتبع عمليات الدفع ومعالجتها بسلاسة، حيث يمكن للتجار في المنطقة، ربط مواقع التجارة الإلكترونية ومنصاتهم الخاصة بهم مع النظام الجديد، مما يتيح لهم القيام بعمليات البيع ورد الأموال وغيرها من المعاملات عن طريق الإنترنت.

وقالت سيلينا بيبر، المديرة العامة لدى شركة «جودادي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن متحمسون للتعاون مع ماي فاتورة لإضافة الخدمة الجديدة والمتكاملة إلى متجر «جودادي» الإلكتروني، ما يسمح لنا بتوفير خيارات وأدوات دفع تتسم بالسلاسة والحداثة لمختلف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة.

وتأمل GoDaddy أن يكون لهذه الشراكة دور في تسهيل عمليات الدفع وتعزيز ذخيرة أصحاب المشاريع الصغيرة بحلول الدفع الإلكترونية».

ويستطيع أصحاب المشاريع بفضل المتجر الإلكتروني الخاص بـ «جودادي» إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة، والتي تسمح للعملاء بالدفع بالطريقة التي تناسبهم، حيث تضم ما يزيد على 40 خيار دفع آمن، بما فيها ماي فاتورة.

من جانبه، علق عبد لله الدبوس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماي فاتورة: «قطعت ماي فاتورة مشواراً طويلاً كلاعب محوري في تسريع جهود اعتماد أنظمة الدفع الإلكترونية على مستوى المنطقة من خلال تقديم حلول وأنظمة دفع مريحة وسهلة الاستخدام لجميع رواد الأعمال على اختلاف مستوياتهم، خصوصاً الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم. وتأتي شراكتنا اليوم مع «جودادي» لتمثل فرصة استثنائية وقوة دافعة للارتقاء بجميع الشركات وتطويرها على امتداد الخليج العربي، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية».

ويمثل التكامل بين ماي فاتورة و«جودادي» خطوة جديدة للشركة الإماراتية في مسيرتها الحافلة بالشراكات الهادفة، إذ استهلّت «جودادي» العام الجديد ببدء شراكات استراتيجية مع مجلس الأزياء العربي ومنظمة شركات ناشئة بلا حدود وومضة وغيرها من رواد الأعمال في المنطقة.

وتفخر «جودادي» بإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرسم معالم هوياتهم الرقمية وتنمية مشاريعهم من خلال تزويدهم بالأدوات والمنتجات الضرورية لهم، بدءاً من أسماء النطاقات وخدمة الاستضافة وبناء مواقع الويب والمتجر الإلكتروني، وتصميم مواقع بنظام ووردبريس وصولاً إلى التسويق الرقمي والبريد الإلكتروني الاحترافي وإجراءات الحماية الأمنية وبرمجيات مايكروسوفت أوفيس.

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