«دي بي ورلد» تطوّر قدرات المبرمجين والمطورين الإماراتيين

المصدر: دبي- البيان

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واصلت مجموعة «دي بي ورلد»، المزوّد الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة الذكية على مستوى العالم، الارتقاء بمبادراتها لتطوير قدرات المبرمجين والمطورين والمهندسين من الإمارات وعلى مستوى العالم لدفع عجلة المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الشاملة لـ «دي بي ورلد» في توظيف أحدث التقنيات الرائدة في الصناعة من أجل تحقيق رؤيتها لتحفيز بيئة للتجارة العالمية الرقمية، أكثر كفاءة وشفافية ومرونة في مرحلة ما بعد «كوفيد 19».

ويمثل مجموعة «دي بي ورلد» في هذا البرنامج الدكتور محمد رحمة، نائب رئيس شركة «زودياك». وأشار الدكتور رحمة قائلاً: «إن مبادرة المبرمجين هي بمثابة محرك رئيسي لمواجهة التحديات في عالم الخدمات اللوجستية والتجارة؛ فالاهتمام والاستثمار في مستقبل التطورات التقنية في دولة الإمارات يعني أننا بحاجة إلى جذب واستثمار واستقطاب أفضل العقول على مستوى العالم».

وينتمي المبرمجون في مجموعة «دي بي ورلد» إلى مناطق متنوعة في جميع أرجاء العالم، بداية من كوريا الجنوبية إلى أمريكا الجنوبية، ويتميزون بقدرات فنية عديدة، بداية من الذكاء الاصطناعي ومروراً بسلاسل الكتل وتطوير المكدس الكامل وغيرها. ومن بين الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها حل «التوأم الرقمي» (Digital Twin) المستند إلى تقنية IoT+‎ من CARGOES، حيث يستفيد الحل من تعلم الآلة في محاكاة وتحسين عملية تدفق الحاويات عبر محطات الحاويات، وهو ما أظهر الكفاءة والقدرات المتميزة التي تتمتع بها المواهب التي تستقطبها مجموعة «دي بي ورلد».

ويتألف فريق الدكتور محمد رحمة من مجموعة مكونة من ألمع العقول في الصناعة، التي تركز جهودها على الميناء الذكي وحلول محطات الحاويات.

ويتمتع الدكتور محمد رحمة بسجل حافل في تقليل التحديات التي تواجهها محطات الحاويات بشكل فعَّال، مما جعله يتبوأ مكانة تخوّل له قيادة هذه المبادرة لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ «دي بي ورلد» شريك محوري في هذه المبادرة التي تقودها الحكومة، بهدف دعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني من أجل استقطاب جيل جديد من المبرمجين إلى دولة الإمارات، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها الساعية إلى تحقيق النمو والمساهمة في تحقيق أهداف «وثيقة الخمسين».

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