«حاسبي» تستحوذ على «هوم ماترز» لإنشاء منصة تمويل عقاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «حاسبي» Huspy، الشركة الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيات المتقدمة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، عن استحواذها على شركة «هوم ماترز» Home Matters، لإنشاء منصة للتمويل العقاري في الدولة.

وحققت شركة «حاسبي»، التي تأسّست في العام 2020 وتقوم على الأعمال الرقمية، نموًا شهريًا يقارب 30 %، وترمي إلى تأسيس مكانة طليعية في السوق. وكانت «هوم ماترز»، قبل عملية الاستحواذ، ثاني أكبر وسيط عقاري في دولة الإمارات، حيث أطلقت عملياتها قبل أكثر من 15 عامًا. ومن المتوقع أن يُدير الكيان الجديد الناجم عن الاستحواذ عقارات بأكثر من مليار دولار، ويوظّف أكثر من 150 شخصًا، لمنح المشترين سبيلًا جديدة للحصول على التمويل العقاري للمنازل.

ونمت سوق التمويل العقاري في دبي بنسبة 68 % بين الربع الأول والربع الثالث من العام 2021 نتيجة للجهود المبذولة على امتداد سلسلة القيمة لتبسيط إجراءات التمويل وتسريع النمو.

وقد صُمم المنتج التكنولوجي الذي تقوم عليه شركة «حاسبي» ليجمع بين العملاء وجهات التمويل العقاري، ويهدف إلى منح العملاء القدرة على التحكّم بمشترياتهم العقارية، علاوة على تعزيز قدرة الكيان الجديد الناشئ عن استحواذ «حاسبي» على «هوم ماترز» وتمكينه من تجسيد التصور الجديد والمبتكر لرحلة التمويل العقاري للمنازل، إذ ييسّر على المشترين الشروع في عملية التمويل العقاري في غضون 15 دقيقة، مع إتاحة المجال أمامهم للوصول إلى مجموعة واسعة من العروض من العديد من جهات التمويل، ما يوفر الوقت والتكلفة.

وأعرب جاد أنطون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «حاسبي»، عن شعوره بالحماس للإعلان عن الاستحواذ على «هوم ماترز» وتعزيز رسالة شركته المتمثلة في «جعل التمويل العقاري أكثر سلاسة وسهولة من أي وقت مضى». وقال: «سوف تستفيد (حاسبي) من خبرة (هوم ماترز) الممتدة لأكثر من عقد، وستخلق فرصًا مذهلة وتأثيرًا رائعًا لمصلحة الجميع. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يعزز المكانة الريادية لكلا الكيانين، وسوف يصبح الكيان الجديد الخيار الموثوق به لدى مشتري المنازل، نظرًا لوجود شبكة من الشركاء الذين نتعاون معهم على امتداد قطاعي العقارات والخدمات المالية».

وتتمتع «هوم ماترز» بسجل حافل لا نظير له في دولة الإمارات، سطّر إنجازاته عدد من أبرز العقاريين المخضرمين في سوق التمويل العقاري في الدولة، وعلى رأسهم سوان كاريا ودانييل لو مويليغو، اللذان سينضمّان إلى فريق القيادة في «حاسبي». وسيستفيد عملاء «هوم ماترز» أيضًا من منظومة الخدمة ذات القنوات المتكاملة، في ضوء تركيز الكيان الجديد على الشفافية وخدمة العملاء، مع إمكانية وصول العملاء إلى منصة تكنولوجية متقدمة والاستعانة بفريق واسع من خبراء القطاع العقاري.

من جانبه، أعرب سوان كاريا المدير التنفيذي لشركة «هوم ماترز» عن سعادته بعد أن أصبحت شركته جزءًا من كيان يُنتظر أن يُحدث ثورة في تجربة عملاء التمويل العقاري. وأكد كاريا أن الدراية التكنولوجية والطموح العالي اللذين تقوم عليهما شركة «حاسبي»، بجانب الخبرة والمعرفة اللذين تتمتع بهما «هوم ماترز» «عوامل كفيلة بصياغة شراكة مثالية تهدف إلى الارتقاء بسوق التمويل العقاري وخدمتها في دولة الإمارات». وقال: «نتطلع في الأسابيع المقبلة إلى اعتماد أفضل الممارسات من كلتا الشركتين لخلق تجربة عملاء لا مثيل لها تتسم بالثراء والحيوية».

ومن شأن سنوات الخبرة الطويلة التي تتمتع بها «هوم ماترز»، علاوة على قاعدة عملائها الواسعة وشبكة شركائها القوية، أن تعزّز مسار نمو «حاسبي» في ظل الكيان الجديد. وسوف يستفيد عملاء «حاسبي» أيضًا من التوصيات الموضوعة خصيصًا لكل حالة، وأسعار الفائدة الممتازة في السوق، وذلك عبر تسخيرهم للتقدّم التكنولوجي الذي تحظى به الشركة. كما ستتيح علاقات «هوم ماترز» طويلة الأمد مع شركات التمويل المجال أمام العملاء للحصول على أسعار وخصومات حصرية بشروط ميسّرة.

كذلك ستتيح الشركتان للعملاء إمكانية الوصول إلى أكبر شبكة من جهات التمويل العقاري للمنازل في دولة الإمارات، وستطوّر المنصة الرقمية تجارب العملاء وتقدّم المشورة الفورية لمشتري المنازل، كما ستعمل منصة «حاسبي» على تزويد الشركاء برؤية كاملة لعقارات عملائهم التي لا تزال قيد الإنشاء، ما يسمح لهم بإدارة جميع العقارات بكفاءة.

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