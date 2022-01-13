عروض الشارع الأوروبي تبهر زوار ميركاتو ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

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يحتفل ميركاتو أحد أكثر مراكز التسوّق شهرة وتميّزاً في دبي بمهرجان دبي للتسوق بأسلوب شيق ومميز، إذ يستضيف مجموعة من أفضل فناني العروض الأدائية الجوّالة في العالم، الذين يعرضون مهاراتهم، ويؤدّون عروضاً بهلوانية رائعة، وينشرون أجواء المرح والتحدي مع مسابقة رقص «الهيب هوب».

ودعا ميركاتو زواره لتستمتعوا بمشاهدة ألعاب الخفّة والعروض الكوميدية، ضمن «ذا ماجيك شو من بانا بورزيو»، والفنون الاستعراضية على المسرح، والتي يمكنهم المشاركة في بعضها مع تشجيع أفراد العائلة والأصدقاء.

من 9 إلى 22 يناير تقدّم مجموعة «ماغريتي دانس غروب أكروباتيك» عروض السيرك وعروض الألعاب البهلوانية الراقصة، لا تفوّتوا عرض الرسم الفني السريع، حيث سيدهشهم الفنانون المحترفون بسرعة تنفيذها.

ودعا المركز زواره إلى موعد مع راقصي «الهيب هوب» المحترفين، ضمن مسابقة للأداء المذهل، والتي تشارك فيها مجموعتان برقصات «البريك دانس» من 23 إلى 30 يناير.

وضمن هذه الأنشطة والأجواء المرحة يمكنهم القيام بجولة تسوّق للفوز بجوائز نقدية، تبلغ قيمتها 15,000 درهم أسبوعياً عند التسوق بمبلغ 200 درهم أو أكثر في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا، فيما يقضي الأطفال أوقاتاً ممتعة في ورش العمل الفنية والتعليمية.

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