مليون درهم جوائز نقدية أسبوعية من مجموعة مراكز التسوق في دبي

المصدر: دبي - البيان

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فاجأت مجموعة مراكز التسوق في دبي المتسوقين بالعديد من الجوائز النقدية المذهلة خلال النسخة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق، وخلال السحوبات التي أقيمت في القرية العالمية حصل 18 فائزاً على جوائز نقدية.

من بين الفائزين الـ 18 المحظوظين، شارك يوسف الأنصاري، وهو مواطن إماراتي، في السحب عندما تسوق من مركز البستان. وتعليقًا على فوزه، قال يوسف: «هذه هي المرة الثانية التي أفوز فيها مع مجموعة مراكز التسوق في دبي! في موسم الصيف الماضي، فزت بـ 5000 درهم وأنا متحمس لمعرفة ما فزت به في مهرجان دبي للتسوق».

وأضافت، إلينيتا أغنو من الفلبين، الفائزة بالسحب في الأسبوع الأول، قائلة: «لقد فزت بـ5000 درهم. 15 عامًا في دبي وهذه أول مرة أفوز فيها. ولا يمكن أن يكون الوقت أفضل من الآن، حيث كنت أدخر الرسوم الدراسية لابني. لقد التحق بكلية هندسة وقد ساعدني هذا الفوز كثيرًا من الناحية المالية. الآن في كل مرة أتسوق فيها في مركز بوابة الخيل، لدي هذا الأمل في أن أفوز مرة أخرى!».

وفائز آخر، نيسيل أك، هندي الجنسية، تسوق من دبي أوتلت مول وفاز بمبلغ 10000 درهم نقدًا كجزء من السحب. قال: «لم أعرف قط أن التسوق لنفسي سوف يكسبني المال. لقد أنفقت القليل وربحت 100 مرة أكثر. أتسوق دائمًا من دبي أوتلت مول، لكنني الآن سأتسوق أكثر من هناك».

سيستمر العرض الترويجي الذي بدأ في 15 ديسمبر 2021 حتى 30 يناير من هذا العام، مما يتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. يمكن للمتسوقين الحصول على قسائم السحب عند إنفاق 100 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصتهم في تدوير دولاب الحظ الأحمر أو الأصفر أو الأزرق بناءً على حد الإنفاق. تعتمد فئة الجوائز في دولاب الحظ على نسبة إنفاق المتسوق، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 100 درهم أن يربحوا ما يصل إلى 200 ألف درهم تحت الفئة الزرقاء، في حين أن أولئك الذين ينفقون 250 درهم أو أكثر يحصلون على فرصة للفوز بما يصل إلى 300 ألف درهم ضمن الفئة الحمراء. يمكن لجميع من ينفقون 350 درهماً أو أكثر الدخول في السحب للفوز بـ 500 ألف درهم ضمن الفئة الصفراء.

وفي هذا السياق قال السيد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «تشتهر مجموعة مراكز التسوق في دبي بعروضها الترويجية المبتكرة والضخمة التي تعمل كحافز كبير للتسوق، حيث تكافئ عروضنا المتسوقين عند إنفاق المزيد. تعتبر حملة السحوبات هذا العام إحدى أكبر حملاتنا الترويجية التي ستوفر للمتسوقين فرصًا للفوز بجوائز نقدية كبيرة مقابل كل درهم ينفقونه. كانت المشاركة من قبل المتسوقين خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بحد ذاتها إيجابية للغاية ونتوقع استمرار الزخم في الأسابيع المتبقية مما يجعل هذه النسخة من مهرجان دبي للتسوق لا تنسى».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي: البرشاء مول، مركز البستان، مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، أرابيان سنتر، باي أفينيو، بن سوقات سنتر، برجمان، البرشاء جنوب مول، اتحاد مول، مركز الكرامة، الواحة مول، ريف مول، مركز مجمع رمرام، مركز شروق المجتمعي، تايم سكوير سنتر، دبي أوتليت مول، كراون مول، سنترال مول، مرحبا مول، تاون سنتر، الورقاء مول.

ومن جانبه قال علي خماس، المدير التنفيذي لدبي أوتليت مول: «نتشرف باستضافة حملة مهرجان دبي للتسوق من مجموعة مراكز دبي للتسوق. تعد الحملة الترويجية لهذا العام ممتعة حقًا لأنه يمكننا من تقديم عروض مبهرة لزوارنا إلى جانب فرصتهم للفوز بجوائز مذهلة».

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