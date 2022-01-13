انتخاب مجلس إدارة جديد لسيدات أعمال عجمان

المصدر: عجمان – البيان

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أسفرت نتائج الدورة الجديدة لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان لمدة ثلاث سنوات عن ترؤس الدكتورة آمنة خليفة آل علي للمجلس والمهندسة عائشة خلفان النعيمي نائباً لرئيس المجلس وفاطمة حسن الشحي أميناً للصندوق وإيمان عبيد السوم الأمين العام، على أن يتم ترشيح رؤساء اللجان خلال الاجتماع الأول للمجلس بدورته الجديدة، وضمت عضوية المجلس كلاً من العضوات «ريما عبدالله الشرفاء، المهندسة فاطمة محمد العبدولي، منى صقر المطروشي، وفاء حسن الفوره الشامسي، حنان صالح الدولة ونورا سلطان المرزوقي».

واعتمدت غرفة تجارة وصناعة عجمان نظاماً إلكترونياً جديداً لانتخابات مجلس سيدات أعمال عجمان للدورة الجديدة عن الفترة 2022-2024، بهدف ضمان سلاسة العملية الانتخابية وتحقيق الحوكمة والشفافية والكفاءة والدقة في انتخابات مجلس سيدات أعمال عجمان.

وعقدت انتخابات مجلس سيدات أعمال عجمان افتراضياً بحضور المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان والمرشحات لعضوية مجلس سيدات أعمال عجمان.

وهنأ عبدالله المويجعي، رئيسة وعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان على تولي مهام الدورة الجديدة لأعمال المجلس، مشيداً بدور المجلس وجهوده لتمكين المرأة ورائدات الأعمال عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع ريادية عززت من مساهمة مشاريع سيدات الأعمال في القطاع الاقتصادي، وأكد أن المجلس بدورته الجديدة سيستكمل مسيرته في تشجيع ودعم المواطنات الراغبات لدخول عالم الأعمال وحثهن على الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتوفير الدعم والتوجيه والتدريب لتنمية المهارات والإبداع.

وأشاد بحرص القيادة الرشيدة على تعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، لتنعكس تلك الجهود في نمو حجم مساهمات مشاريع ومنتجات سيدات ورائدات الأعمال في الناتج المحلي للدولة.

من جانبها أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، على اعتزازها وتقديرها للثقة التي توليها غرفة عجمان لعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وأكدت على مواصلة العمل بتفان وإخلاص للمحافظة على مكتسبات المجلس والعمل على تحقيق أهدافه وتشجيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتنمية قدراتهن، والترويج لأنشطة سيدات الاعمال في الامارة من خلال المعارض والفعاليات والملتقيات وغيرها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه أعمالهن ومشاريعهن وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وتابعت "مجلس سيدات أعمال عجمان سيستمر في تعزيز الروابط والتعاون مع مجتمعات سيدات الاعمال والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بنشاط المجلس محليا واقليميا ودوليا بهدف تحقيق أهداف المجلس ومواكبة تطلعات ومصالح عضواته، والعمل على إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة تضمن تنويع ونجاح مشاريع سيدات الاعمال.

وأكدت أن المجلس نجح منذ إطلاقه في ترسيخ دور سيدات الأعمال في مختلف الانشطة الإقتصادية، وسيسعى المجلس في دورته الجديدة على مواصلة العمل الجاد وتوفير الفرص الملائمة لتنمية واستدامة مشاريع عضواته وسيدات الاعمال بشكل عام.

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