«الصير مارين» تطلق وحدة تصنيع للمواد المضافة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الصير مارين، وهي شركة بحرية في أبوظبي تعمل في قطاعات بحرية متعددة وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، إطلاق وحدة أعمال تصنيع المواد المضافة.

ويستخدم التصنيع الإضافي، الذي يشار إليه عمومًا باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد، برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) أو الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد لإنتاج أجزاء، وأنظمة أخف، وزنًا، وأقوى. وتوفر هذه التكنولوجيا مزايا عدة أثناء عملية التصنيع، مما يتيح للمهندسين تصميم الأجزاء ذات التعقيد المتزايد في أطر زمنية أقصر بشكل كبير.

وستعمل وحدة الأعمال الجديدة في شركة الصير مارين على الاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع المضافة للتصنيع الداخلي للشركة للسفن والمركبات ذات التحكم عن بعد. وستعمل وحدة الأعمال أيضًا على تطوير منتجات وأجزاء التصنيع المضافة على نطاق واسع (LSAM) التي يرتفع الطلب عليها إقليمياً وعالمياً.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: تلتزم شركة الصير مارين بضمانها لمنتجاتها والعمل دائمًا على تطوير القيمة المضافة الخاصة بها باستمرار بطرق هادفة ومبتكرة. ويعد قرار الشركة بمتابعة التصنيع الإضافي شهادة على التأثير المتزايد للتكنولوجيا والتطبيقات المتنوعة عبر مجموعة من القطاعات. كان هذا التبني المتزايد مدفوعًا إلى حد كبير بالعملية الرقمية وراء التصنيع الإضافي، والذي يسمح بإنشاء أجزاء مخصصة ذات أشكال هندسية معقدة وفاقدًا ضئيلًا، مما يقلل التكاليف واعتبارات الوزن بسرعة مع الحفاظ على قوة القطعة وسلامتها. ونحن على ثقة من أن وحدة أعمال التصنيع المضافة لدينا ستكون في وضع يمكنها من قيادة هذا القطاع في جميع أنحاء المنطقة بحلول عام 2025، وتقديم مزايا عدة لقدراتنا الصناعية وتحويل صناعة الشحن في المنطقة.

ووفقًا لبحوث Grand View Research، بلغت قيمة سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد العالمية 13.78 مليار دولار في 2020 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي قدره 21٪ بين 2021 إلى 2028. وهناك طلب متزايد على تطبيقات النماذج الأولية من مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والسيارات والفضاء والدفاع، من المتوقع أن يدفع نمو السوق بشكل أكبر.

وتأسست الصير مارين في 2003، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومتخصصة في مجال الخدمات البحرية في المنطقة برأسمال مدفوع قدره مليار درهم. ولديها ما يزيد على 1200 موظف. وفي 30 سبتمبر 2021، بلغت أصول الشركة 6 مليارات درهم، مقارنة بـ 717.81 مليون درهم في بداية العام. وتقدم شركة الصير مارين خدمات بناء السفن وتشغيلها وتجديدها وإدارة اليخوت للعملاء من القطاع الخاص، فضلاً عن عقود سفن القطاع العام.

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