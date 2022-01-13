«اقتصادية عجمان» تحذر المستهلكين من حسابات وهمية لبيع السلع على مواقع التواصل

المصدر: عجمان - (البيان)

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دعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان المستهلكين لضرورة التأكد قبل الإقدام على شراء أي منتجات أو بضائع عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي أو إتمام اتفاق بين المستهلك ومزودي الخدمة غير المرخصين لدى الدائرة.

ونص قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2021 على أنه: لا تعتبر السلطة المختصة مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين داخل الدولة«. وحذرت الدائرة في الوقت نفسه المنشآت التجارية من مخالفة النشاط وترويج وبيع للبضائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحصول على ترخيص أو تصريح من الدائرة الاقتصادية.

و قال حسن الشحي مدير قسم الحماية التجارية: ندعو جميع المستهلكين لضرورة الحذر والتأكد قبل شراء المنتجات والبضائع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من حصول التاجر صاحب الحساب على الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية ومعرف به في الحساب وذلك لتفادي التعرض للغش التجاري والخداع سواء كان عن طريق عدم المصداقية في عرض المنتج، أو وصول منتج آخر غير المطلوب.

كما حذرت من السحوبات والجوائز، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، علاوة على التدليس والتقليد والغش في الخدمة المقدمة بعدم اتفاقها مع التشريعات النافذة في الدولة أو تضمين بيانات كاذبة. وشدّد على أن «حماية حقوق المستهلكين واجب مجتمعي على جميع أفراد المجتمع الاهتمام به وليس على اقتصادية عجمان فقط»، مؤكداً أن «تعاون المستهلكين مع اقتصادية عجمان يعزز الإطار الصحي لبيئة تجارية توجد التوازن بين التاجر والمستهلك وتحقق العدالة للطرفين».

وأضاف الشحي أن الدائرة على أتم الاستعداد للتعاون مع المستهلكين في حل الشكاوى المقدمة وفقاً للقوانين النافذة في الدولة وللمستهلكين، مشيراً إلى أنه «حال وجود أي شكوى ضد موقع الكتروني مرخص لدى الدائرة، فإنه يمكن التواصل مع قسم الشكاوى في اقتصادية عجمان من خلال مركز عجمان للاتصال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف والبريد الإلكتروني أو الموقع الالكتروني للدائرة.

وتمنح اقتصادية عجمان ترخيصاً أو تصريحاً لمزود الخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويجب ذكرها في الموقع التابع للمنشآت التجارية، ويجب عدم مخالفة ما جاء في الترخيص أو التصريح الصادر من اقتصادية عجمان.

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