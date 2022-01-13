«جيريز دناتا» تقدم خدمات الصيانة السريعة في باكستان

المصدر: دبي- البيان

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وسّعت «جيريز دناتا»، شركة الخدمات الأرضية في باكستان، عروض خدماتها بالحصول على اعتماد إجراء الصيانة من هيئة الطيران المدني الباكستانية لتقديم خدمات الصيانة السريعة لعملائها من الناقلات الجوية، وأصبحت تقدم الآن خدمات شاملة للمناولة الأرضية والشحن والخدمات الفنية في مطارات كراتشي ولاهور وإسلام أباد.

ويقدم فريق «جيريز دناتا» من الفنيين المحترفين دعماً كاملاً للصيانة السريعة، ويوفر خدمة سلسة لمتطلبات ناقلات الركاب والبضائع التي تعمل في المطارات الثلاثة.

وأصبحت فلاي دبي أول عميل للخدمة الجديدة، علماً بأن «جيريز دناتا» تخدمها في أربعة مطارات باكستانية، وتقدم لرحلاتها خدمات مناولة الركاب والشحن وساحة وقوف الطائرات.

وقال نائب رئيس «جيريز دناتا» سيد حارس رضا: نعمل باستمرار على تحسين عروضنا لتلبية متطلبات عملائنا على أفضل وجه. ونحن على ثقة من أن شركاءنا من الناقلات الجوية سوف يرحبون بتوسيع محفظتنا والحصول على خدمات أرضية آمنة وعالية الجودة من مزود واحد. وسيقدم فريقنا من المهنيين المتمرسين والمدربين تدريباً عالياً خدمات صيانة ذات مستوى عالمي لعملائنا.

وقال نائب رئيس أول الهندسة والصيانة في فلاي دبي مايك هيلز: «نتطلع إلى توسيع علاقاتنا مع جيريز دناتا لتشمل خدمات الصيانة السريعة في باكستان. وسيضفي وجود مزود محلي واحد لخدمات الصيانة والمناولة الأرضية مزيداً من الكفاءة على إدارة أسطولنا ويضمن تجهيزاً أسرع لطائراتنا».

وواصلت «جيريز دناتا» خلال العام الماضي تعزيز عملياتها وخدماتها لتقديم أعلى مستوى من الجودة والسلامة ومساعدة عملائها من الناقلات الجوية على خدمة رحلات الركاب والبضائع الثمينة بأمان من وإلى باكستان. ووضعت الشركة استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والمعدات، بما في ذلك افتتاح منشأة شحن جديدة على أحدث طراز في لاهور، ما ضاعف قدراتها على مناولة البضائع في المطار.

وفازت «جيريز دناتا» واحتفظت بأكثر من 20 عقداً مع ناقلات رئيسية، وذلك بفضل جودة خدماتها. كما حصلت على شهادات صناعية رفيعة، بما في ذلك اعتماد «ممارسات التسليم الجيد» الأوروبي واعتماد «سلامة العمليات الأرضية» من اياتا، ما يؤكد قدراتها ويعزز مكانتها الرائدة.

ودخلت مجموعة «جيريز» الباكستانية، ودناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر التابعة لمجموعة الإمارات، في مشروع مشترك عام 1993 لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار كراتشي. وتوسعت عمليات «جيريز دناتا» منذ ذلك الحين، حيث تخدم اليوم أكثر من 20 ناقلة جوية في 7 مطارات باكستانية. ويضم فريق الشركة أكثر من 2500 متخصص في مجال الطيران يساعدون أكثر من 7 ملايين مسافر، ويتعاملون مع 150 ألف طن من البضائع سنوياً.

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