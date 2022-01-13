الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر مركز التنافسية والإحصاء أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي، وفقاً لمؤشر الرفاهية الصادر عن معهد «ليجاتوم» لعام 2021، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي في الدولة شكل طوال الخمسين عاماً الماضية ركيزة مهمة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وتحفيز نموه وزيادة تنوعه، في إطار نهج متكامل سارت عليه حكومة الإمارات منذ السنوات الأولى للتأسيس.

وأكد المركز أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 34559% في 45 عاماً من 1.26 مليار درهم في 1975، وصولاً إلى 436.71 مليار درهم في 2019، حيث واصل الإنفاق تصاعده مع بلوغه 16.04 ملياراً في 1985، و62.88 ملياراً في 1995، و105.4 مليارات في 2005 و370.4 ملياراً في 2015.

وأشار المركز إلى تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة معدل التضخم عالمياً وعربياً وإقليمياً، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021. كما حافظت الدولة خلال العقود الخمسة الماضية على معدلات تضخم سنوي معتدلة، عكست الاستقرار الاقتصادي وكفاءة السياسة المالية للدولة، وقدرتها على احتواء أي ضغوط تضخمية محلية أو خارجية خاصة، خلال الموجات التضخمية التي شهدها العالم خلال تلك الفترة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز