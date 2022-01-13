الأجانب يضخون 201 مليون لاقتناص الفرص بالأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أغلقت أسواق الأسهم المحلية على شبه استقرار، في ختام جلسة أمس، بعد أن حققت مكاسب طفيفة بدعم صعود أسهم قيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات والاستثمار، فيما استمر المستثمرون الأجانب في اقتناص الفرص، وضخوا قرابة 201 مليون درهم كمحصلة شراء.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.01% ليغلق عند 3208 نقاط مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.09% إلى مستوى 8340 نقطة بدعم أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم في أبوظبي و252.35 مليوناً بدبي. وجرى تداول 362.8 مليون سهم، موزعة بواقع 221 مليون سهم في أبوظبي و141.8 مليون سهم بدبي، عبر تنفيذ 10841 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.31% مع نمو «إعمار العقارية» 0.2% و«إعمار للتطوير» 1.62% فيما انخفض «ديار» 0.39% واستقر «الاتحاد العقارية» و«داماك»، فيما نما قطاع الاستثمار 0.7% على وقع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1% و«دبي المالي» 0.38% فيما انخفض «شعاع» 0.43%.

وتراجع قطاع البنوك 0.25% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.75% فيما ارتفع «أملاك» 3.87% واستقرار «دبي الإسلامي» و«جي إف إتش»، ونزل قطاع النقل 0.47%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 52.5 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 50.8 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 25.5 مليون درهم، وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 3.87%، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.67%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 30.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك على وقع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.21% و«أبوظبي التجاري» 0.69% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.15%. وزاد قطاع العقار.

وزاد قطاع الاتصالات، ونما قطاع الطاقة على وقع نمو «أدنوك للتوزيع» 0.96% و«دانة غاز» 0.98%. وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 362.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 315.6 مليون درهم. وحقق «بالمز» أكبر ارتفاع بنسبة 6.42%، فيما كان «بنك رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.38%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 174 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 25.4 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 12 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 12 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 25.4 مليوناً.

إفصاحات

● أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 12 يناير حتى 22 يناير الجاري.

● تعقد شركة «بالمز الرياضية» اجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال المشاركة الإلكترونية في 15 فبراير القادم.

● أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية شراء ما يعادل 999.471 ألف سهم من أسهمها في بورصة البحرين وسوق دبي المالي وبورصة الكويت لترتفع أسهم الخزينة إلى 217.8 مليون سهم بما يعادل 5.77% من الأسهم الصادرة.

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