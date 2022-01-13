ارتفاع عدد الرخص الجديدة %37 بغرفة الفجيرة خلال 2021

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عن أن البيانات التفصيلية لحركة التسجيل والمعاملات بالغرفة أظهرت زيادة بقيمة فواتير شهادات المنشأ لصادرات أعضاء الغرفة تجاوزت 79% خلال 2021 مقارنة مع قيمتها في 2020. كما ارتفعت أعداد الرخص الجديدة خلال العام 2021 بنسبة تصل إلى نحو 37% عن 2020، مشيراً إلى أن ذلك يعد مؤشراً جيداً لحركة النشاط الاستثماري والتجاري في إمارة الفجيرة.

وأكد نجاح الغرفة في تعزيز مكانتها الريادية كونها مؤسسة تروج للإمارة وترعى مصالح قطاع الأعمال والشركات والمؤسسات والأسرة التجارية في إمارة الفجيرة، رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على جميع القطاعات الاقتصادية حول العالم. وشدد على أن الغرفة بذلت جهوداً كبيرة في عام 2021 للارتقاء بقطاع الأعمال في الإمارة وتشجيع الاستثمار والسعي لمواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعات القانونية الخاصة بتسهيل الأعمال .

مبادرات نوعية

وأضاف أن الغرفة أطلقت العديد من المبادرات من أبرزها تصميم موقع ترويجي إلكتروني لفرص الاستثمار في إمارة الفجيرة تحت مسمى «استثمر في الفجيرة».

وتم إطلاق الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال لتأهيل 100 شخص من رواد الأعمال لإدارة مشاريعهم بكفاءة عالية. كما تم إطلاق «منصة رواد الأعمال» للتعريف بمشاريعهم والترويج لها، وتدشين «منصة جيل المستقبل» بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالفجيرة، بهدف تنفيذ برامج تسهم في تشجيع الطلاب والطالبات لترجمة أفكارهم لمشاريع مبتكرة.

وحرصت الغرفة على تشكيل لجنة سيدات الأعمال لتعزيز الدور الفاعل للمرأة والحرص على دعم مسيرة التنمية برعاية مشاريع سيدات ورائدات الأعمال في إمارة الفجيرة. كما أطلقت مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري للفصل في المنازعات التجارية. ونفذت الغرفة عشرات البرامج من الدورات التدريبية وورش عمل والندوات المتخصصة لدعم رواد الأعمال والأسرة التجارية بالإمارة.

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