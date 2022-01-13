دانة غاز ونفط الهلال: 50 % نمو إنتاج الغاز بكردستان العراق في 3 سنوات

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت «دانة غاز»، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وشريكتها «نفط الهلال»، أقدم وأكبر شركة خاصة للنفط والغاز في المنطقة، تحقيق إنتاج غاز قياسي من عملياتها في إقليم كردستان العراق، وصل إلى 452 مليون قدم مكعبة قياسي يومياً، في نهاية عام 2020.

ويعد مستوى الإنتاج هذا، تتويجاً للعديد من التحسينات التشغيلية التي تم إجراؤها في محطة «خورمور» لمعالجة الغاز، بما في ذلك مشروع التحويلة، الذي تم الانتهاء منه في عام 2020، ومشروع إزالة الاختناق الذي تم الانتهاء منه قبل ذلك في عام 2018. وقد أدت هذه التحسينات، إلى زيادة الإنتاج بنسبة 50 ٪، مقارنة بـ 305 ملايين قدم مكعبة يومياً في عام 2018.

وتقوم شركتا دانة غاز ونفط الهلال، بتشغيل حقلي «خورمور» و«جمجمال»، بالنيابة عن ائتلاف بيرل بتروليوم، ويقومان بتوفير الغاز المستخدم في توليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق، وكذلك إنتاج ما يقارب الـ 16,000 برميل من المكثفات، و1,000 طن من الغاز البترولي المسال يومياً. وسيعمل مشروع توسعة «خورمور 250»، قيد التنفيذ حالياً، على تعزيز الطاقة الإنتاجية للمحطة بنسبة 55 %، لتصل إلى 700 مليون قدم مكعبة قياسي يومياً، بحلول أبريل 2023.

وتم في أبريل الماضي، استئناف الأعمال الإنشائية بتوسعة «خورمور 250»، بتكلفة 630 مليون دولار، بعد تأخير لمدة عام، نتيجة لتفشي «كوفيد 19». ويمضي العمل قدمًاً في المشروع، حسب الجدول الزمني الجديد، حيث من المتوقع بدء الإنتاج في شهر أبريل من عام 2023.

وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز: «رغم التحديات التي ألقت بظلالها على العالم، خلال العامين الماضيين، فنحن فخورون بمواصلة تقديم إمدادات مستمرة من الغاز الطبيعي النظيف، ما يعمل على دعم اقتصاد إقليم كردستان العراق، ويمكّنه من الانتعاش والتعافي. وفي الوقت نفسه، فإن خططنا التوسعية الكبرى في حقلي خورمور وجمجمال، تستهدف إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، في السنوات القليلة المقبلة، ما سيعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في جميع أنحاء المنطقة لسنوات قادمة».

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