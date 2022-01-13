بحث تطوير التعاون المالي بين الإمارات والمفوضية الأوروبية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، يوهانس هان المفوض الأوروبي للإدارة والميزانية والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

وتطرق اللقاء الذي يأتي في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز علاقات دولة الإمارات بمختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات المالية الإقليمية والدولية، لأوجه التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وحضر من جانب البعثة الأوروبية جيرت يان كوبمان المدير العام للمديرية العامة للميزانية، وإيميل بولسن، نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، وهانا يانس نائب مدير مكتب المفوض، وتاينا ساتيري مستشار التجارة في البعثة، وجوليا بيترانجيلي المستشار الإقليمي في بعثة الاتحاد الأوروبي.

وأكد محمد بن هادي الحسيني أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات في تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين. وقال: تحرص الإمارات على العمل مع كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية اللازمة للمساهمة في التغلب على تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) وتحفيز التعافي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال يوهانس هان: سعدتُ بهذا اللقاء البنّاء حيث ناقشنا برنامج «الجيل القادم» التابع للاتحاد الأوروبي وفرص الاستثمار المتعلقة بإصدارات الاتحاد الأوروبي للسندات الخضراء من أجل تنفيذ الأولويات الطموحة التي أقرتها اتفاقية باريس، عبر استثمارات وفرص تمويل مستدامة. ويهدف برنامج «الجيل القادم» الخاص بالاتحاد الأوروبي (Next Generation EU) إلى دعم التعافي الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر اخضراراً ورقمية ومرونة لدول الاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء جاء ضمن زيارة يوهانس والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات والتي التقى خلالها عدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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