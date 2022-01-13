الإمارات الأولى عالمياً في انخفاض التضخم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تبوأت الإمارات الصدارة عالمياً في مؤشر انخفاض معدل التضخم، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.

وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تقرير خاص بعنوان «أرقام الإمارات» بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، أن الدولة حافظت خلال العقود الخمسة الماضية، على معدلات تضخم سنوي معتدلة عكست الاستقرار الاقتصادي وكفاءة السياسة المالية للدولة، وقدرتها على احتواء أي ضغوط تضخمية محلية أو خارجية خصوصاً خلال الموجات التضخمية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.

تنافسية عالمية

وأوضح المركز أن جميع هذه العوامل أهلت الدولة لأن تتبوأ مركز الصدارة في المؤشر التنافسي لتضخم أسعار المستهلكين حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2020، وأيضاً تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.

وذكر المركز أن تأرجح التضخم بين (-5%) و(5%) يعتبر مؤشراً صحياً لاقتصاد الدول، إذ يشير ارتفاعه إلى حدود 5% إلى تعافي الاقتصاد ودليل على نموه، بينما انخفاضه لحدود (-5%) يشكل عامل جذب للسياح كونه يعكس انخفاض أسعار السلع والخدمات.

أسعار المستهلكين

وأوضح المركز أن بيانات تطور معدلات التضخم للإنفاق على 5 مجموعات سلعية رئيسية على أساس سنوي خلال الفترة من 2010 وحتى 2020، تشير إلى استقرار أسعار المستهلكين ضمن نطاقها الطبيعي، حيث بلغ معدل التضخم في 2020 نحو (-2.08%) و(4.07%) في 2015، و(0.88%) في 2010، و(6.19%) في 2005 و(1.3%) في 2000 و(4.35%) في 1995.

وسجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز ( -3.65%) في 2020، و(-5.18%) في 2019 و( -3.1%) في 2018 و(0.88%) في 2017 و(3.59%) في 2016 و(8.83%) في 2015 و(3.13%) في 2014 و(0.26%) في 2013 و( -2.56%) في 2012 و( -2.4%) في 2011.

وسجلت مجموعة الخدمات الصحية (-0.02%) في 2020، و(-0.7%) في 2019 و(0.03%) في 2018 و(3.92%) في 2017 و(1.74%) في 2016 و(0.35%) في 2015 و(0.43%) في 2014 و(0.39%) في 2013 و(1.09%) في 2012 و(0.46%) في 2011.

الاتصالات والتعليم

وأوضحت التنافسية والإحصاء أن مجموعة الاتصالات سجلت (-0.05%) في 2020، و(0.21%) في 2019 و(3.57%) في 2018 و(-1.57%) في 2017 و(-0.81%) في 2016 و(0.13%) في 2015 و(0.55%) في 2014 و( -0.02%) في 2013 و(0.01%) في 2012 و(0.04%) في 2011.

مجموعة التعليم

سجلت مجموعة التعليم (0.96%) في 2020، و(1.04%) في 2019 و(4.11%) في 2018 و(4.3%) في 2017 و(4.22%) في 2016 و(3.67%) في 2015 و(4.33%) في 2014 و(5.38%) في 2013 و(4.5%) في 2012 و(3.65%) في 2011.

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