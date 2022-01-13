عالم «إيفردوم» الموازي سيكون «الأكثر واقعية» في «ميتافيرس»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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قال روب جرين؛ المستثمر والرئيس التنفيذي ومؤسس مشروع «إيفردوم» Everdome الموازي والعملة الرقمية «ميتاهيرو»، إنه سيقوم بإطلاق عالم «إيفردوم» الموازي عالمياً في فبراير المقبل، مؤكداً أن هذا العالم سيكون «الأكثر واقعية» من بين العوالم الموازية «ميتافيرس» التي بدأت أخيراً في الظهور، وذلك من خلال بناء مكونات هذا العالم على تقنية المسح الضوئي، وليس التصميم كباقي العوالم اليوم.

ويهدف مشروع «إيفردوم» بفضل قدراته التقنية الثورية إلى إنشاء أكثر العوالم واقعية لتجمع العلامات التجارية والأشخاص معاً، بهدف بناء تجربة web3 ذات جودة أعلى.

وأضاف جرين: «سيكون مستقبل الإنترنت محطة استكشاف شاملة لحواسنا، ووجهة قائمة بذاتها تتجاوز كونها مجرد أداة كما هي الآن. وشرع فريقنا بهذه العقلية في توفير فرصة لكل من يهتم بتجربة النسخة الواقعية جداً في عالم الميتافيرس. وسيكون أكثر العوالم واقعية في فضاء الميتافيرس، حيث سيتمكن الأشخاص والعلامات التجارية والشركات التي تتطلع إلى تقديم خدماتها ومنتجاتها وعلاماتها التجارية بأعلى جودة من جعل مشروع «إيفردوم» المكان الأمثل لعرض تجربتهم بأفضل صورة».

ويشير خبراء إلى أنه ومع استقطاب عالم الميتافيرس اليوم اهتماماً كبيراً وتحول اسم شركة فيسبوك إلى «ميتا» Meta واستثمار شركة مايكروسوفت في هذا العالم بالملايين، ونشاط السوق الذي ارتفع بفضل اهتمام شركات مثل «روبولكس» و«إنفيديا» و«ديسنترالاند»، فقد أصبح من الواضح أن السوق غدا جاهزاً لهذا التغيير الجديد والشامل في تجربة الإنترنت.

وقال بالي سينغ، رئيس التسويق في مشروع «ميتاهيرو»: «يعتبر الميتافيرس مرحلة تغيير نموذجية في طريقة تفاعل الشركات والمستهلكين والحكومات والمنظمات مع أصحاب المصلحة ومع بعضهم البعض. وسيكون مشروع «ميتاهيرو» في طليعة المستفيدين من هذه التقنية الجديدة والمبتكرة لتقديم تجارب أكثر عمقاً للعملاء. وجميعنا اليوم في بداية هذه الرحلة المشوقة ونريد أن يستفيد الآخرون من إمكانياتها غير المحدودة».

أفاتار

وكجزء من العالم الموازي الافتراضي الذي سيشمل تقنيات شركة WDW للمسح الضوئي سيتمكن الأفراد من الحصول على الأفاتار الخاص بهم و«التوائم الرقمية» بشكل فائق الدقة وأقرب للواقعية. وسيوفر «إيفردوم» ويعني – القباب الافتراضية - مساحة في قبة المقر الرئيسي لها باعتبارها «القبة» المركزية للشركة على سطح المريخ. إضافة إلى ذلك، ستُتاح للمجتمعات المهتمة بإنشاء قبتهم الخاصة الفرصة للحصول على قبة بسمات العلامة التجارية والمزايا المخصصة التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم.

«عقارات افتراضية»

وأشار جرين إلى أن «إيفردوم» سيوفر «عقارات افتراضية»، وهي أماكن للأفراد والشركات والعلامات التجارية والمجتمعات وأي شخص مهتم بعالم الميتافيرس ليستمتعوا بتجربة ويب واقعية للغاية لشراء وبيع الأراضي واستئجار العقارات وبناء واجهات المتاجر وحتى إدارة الأسواق للعملاء الحاليين والجُدد. ويصل عدد العوالم الموازية إلى حوالي 5 تختص بأنشطة متنوعة مثل الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال NFT، والتسويق الرقمي والألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي والمعزز.

Web3

ويعتبر كثيرون من المتحمسين للعملات الرقمية وبلوك تشين أن Web3 ستكون التطور التالي لشبكة الإنترنت من خلال الترويج لفكرة أن تقنية البلوك تشين والرموز الرقمية NFT يمكن أن تعزز الإنترنت اللامركزي وتنقل ملكية البيانات من أيدي الشركات العملاقة للمستخدمين أنفسهم، وبالتالي مشاركتهم في العوائد ودخولهم بشكل أسهل وأكبر إلى عوالم ميتافيرس الجديدة. وبالطبع فإن العملات المشفرة ستكون وسيلة الدفع الرئيسية في هذه العوالم.

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