«مستشفيات الإمارات» تحصل على تمويل 150 مليون درهم من «فيدرا»

المصدر: دبي - البيان

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نجحت مجموعة «مستشفيات الإمارات»، وهي عضو في مجموعة المبادرة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الحصول على تمويل بقيمة 150 مليون درهم من شركة «فيدرا»، وهي صندوق استثماري مستقل. ومجموعة «مستشفيات الإمارات» مزود خدمات صحية رئيسي بالإمارات، اذ تضم مستشفيين وثلاثة مراكز للجراحة اليومية و18 عيادة وثلاثة مراكز لإعادة التأهيل و11 صيدلية و1850 موظفاً.

وقالت المجموعة في بيان إنه بموجب شروط التمويل النقدي الجديد، سيتمكن الدائنون الماليون المعتمدون من المشاركة في التسهيل الجديد من خلال التمويل المشترك خلال فترة محددة.

وقال مايكل فقيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مستشفيات الإمارات»، إن التمويل سيسمح بعمليات مستدامة على المدى الطويل، ويوفر الأمن لموظفينا ويجذب كفاءات جديدة توفر افضل خدمات الرعاية الصحية للمتعاملين.

ووفق قرار محكمة أبو ظبي، تم تعيين لجنة أمناء، تضم ديفيد ستارك، رئيس شركة شركة ديلويت الشرق الاوسط لإعادة الهيكلة، وبول ليجيت الشريك بالشركة.

وقال بول ليجيت: هذا التمويل جرى بموجب المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإفلاس، وأظهر قدرة السلطات القضائية على تنفيذ مثل هذه المعاملة المعقدة بكفاءة والمساهمة في زيادة ثقة الأعمال في الإمارات.

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