110.6 % نسبة تغطية البنوك للقروض المتعثرة بالربع الثالث

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، عن أن تغطية البنوك للديون والقروض المتعثرة في القطاع المصرفي، بلغت 110.6 %، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بما يعادل 156 مليار درهم، جنّبتها البنوك كمخصصات، تحوطت بها من تمويلات غير منتجة، بقيمة 141.09 مليار درهم.

وأوضح المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية للربع الثالث 2021، أن القروض المتعثرة أو غير المنتجة، سجلت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 141.09 مليار درهم، مقابل 142.27 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام نفسه، ومقابل 142.396 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2020.

وذكر أن القروض المتعثرة، شكلت نسبة 8.1 % من محفظة الإقراض، والبالغة 1.74 تريليون درهم، مقابل نسبة من الإقراض بنحو 8.2 %، بقيمة 1.732 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني، و8.2 % بقيمة 1.746 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع 2020.

ويمتلك المركزي نظاماً متكاملاً لتصنيف القروض، حيث حددها بخمسة أنواع، وهي قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة، والأخيرة يعتبرها المصرف بأنها «غير منتجة» أو متعثرة.

ويتشدد المصرف المركزي في إلزام البنوك، تجنيب مخصصات تفوق أي قروض متعثرة لديها، حمايةً للقطاع المصرفي، كما يلزمها بمخصصات عامة، تعادل 1 % من إجمالي محفظة القروض بشكل دائم. ويضع «المركزي» تصنيفاً للقروض المتعثرة، يعد الأقوى في المنطقة، حيث يلزم البنوك بالتحوط نحو القروض التي يتوقع تعثرها مستقبلاً.

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