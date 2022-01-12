«زوهو» تعدل توقيت العمل في مقرها الإقليمي بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تزامناً مع قرار حكومة دولة الإمارات لتعديل أيام العمل الأسبوعية، أعلنت زوهو، شركة التكنولوجيا العالمية المتخصصة عن تبني نظام جديد للعمل الأسبوعي في مقرها بدبي، وذلك ليصبح من الاثنين وحتى الجمعة، وذلك تماشياً مع جهود الدولة للمواءمة مع نظم الأسواق العالمية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعد هذه الخطوة محورية بالنسبة إلينا كوننا شركة تعمل على نطاق عالمي، حيث تتيح للفرق الإقليمية العمل معاً في الإطار الزمني نفسه على المشاريع المشتركة مما يعزز من الإنتاجية ودعم العمل الجماعي عبر القارات. ومن خلال هذا التعديل، فسيتم فتح آفاق جديدة وخلق فرص لمزيد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لعملائنا المحليين».

تنتهج شركة زوهو نظام مكان العمل اللامركزي والذي يشمل العمل من مقرات الشركة أو عن بُعد كجزء من استراتيجيتها العالمية للعمل مع المجتمعات المحلية، كما أنها تولي أهمية كبيرة لمواصلة تحسين ثقافة العمل وتحفيز الموظفين من خلال دعم القيم والأهداف المشتركة.

وتتخذ شركة زوهو من دبي مقراً إقليمياً لها في الشرق الأوسط، وتضم الشركة أكثر من 10 الآف موظف حول العالم.

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