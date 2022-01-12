تخفيضات مذهلة ضمن "مهرجان دبي للتسوق" خلال يناير الجاري

المصدر: وام

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تواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدبي احتفالاتها بالعام الجديد خلال شهر يناير حيث كشف مهرجان دبي للتسوق عن سلسلة من التخفيضات والعروض المذهلة ضمن مراكز التسوق ومتاجر التجزئة المختلفة في كافة أنحاء المدينة.

وبإمكان المتسوقين خلال شهر يناير الجاري الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض التي تقدمها نحو 800 علامة تجارية عبر أكثر من 3500 متجر في دبي وذلك في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق والذي يستمر حتى 30 يناير الجاري حيث تقدم تخفيضات تصل نسبتها إلى 25% و75%.

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس "كوفيد-19"مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

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