1700 شركة من 70 دولة تشارك في "بريك بلك" بدبي أول فبراير

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق مطلع شهر فبرايرالمقبل فعاليات مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2022 " - أحد أبرز الأحداث المتخصصة بنقل البضائع السائبة وشحن المعدات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط - وذلك بمشاركة ما يزيد على 1700 شركة ومؤسسة من 70 دولة حول العالم وبحضور مكثف لنخبة الخبراء والمعنيين بهذه الصناعة.

يقام الحدث تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية وذلك يومي 1 و 2 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ويهدف إلى دعم قطاع نقل المعدات الضخمة وتعزيز الاقتصادات المتنوعة والمستدامة محلياً وإقليمياً وترسيخ أواصر التعاون في هذا المجال بين الأطراف المشاركة إضافة إلى الارتقاء بقطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في الدولة ودعم الجهود الرائدة في هذا المجال والتي كان لها بالغ الأثر في إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) ويحظى الحدث بدعم حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها التعليمية العليا وكبار المتخصصين في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.

وقالت المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية " يسهم قطاع النقل البحري على نحو كبير في اقتصاد دولة الإمارات ويعد من أكثر القطاعات الواعدة في الدولة وسيحتفظ بهذه المكانة الرائدة محلياً ودولياً..ويعود الفضل في نجاحنا بدولة الإمار ات إلى البنية التحتية المتطورة لموانئنا وإلى الاستثمارات الكبيرة للعديد من المؤسسات والشركات الرائدة وتبني أحدث ما توصلت إليه التقنيات االمتقدمة وحرصنا دوماً على تجهيز أفضل الموانئ والبنى التحتية للنقل لضمان أداء سلس وسريع في قطاع شحن المعدات الضخمة".

وقال الكابتن محمد العلي النائب الأول للرئيس إدارة السفن في "أدنوك" للإمداد والخدمات.. " نحن سعداء بعودة مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط الذي يضم خبرات واسعة من قطاع الشحن ويعد فرصة قيمة لنا للتواصل والالتقاء وتبادل الكثير من المعلومات وبحث آخر المستجدات".

من جانبه قال محمد جابر عضو المجلس الاستشاري في "بريك بلك الشرق الأوسط" الرئيس التنفيذي للعمليات في أبوظبي والمدير التنفيذي لشركة "ديت نورسك فيريتاس".. " حرصنا على المشاركة في فعاليات بريك بلك الشرق الأوسط منذ انطلاقته ونعتبره مناسبة هامة لعقد الاجتماعات والاطلاع على آخر مستجدات السوق ووجهات نظر قادة الأعمال ونهدف من مشاركتنا إلى إيجاد الحلول والتأكد من أننا على المسار الصحيح ليس باعتبارنا وكلاء شحن فحسب بل كوننا منافسين وعملاء أيضًا فالأمر يتعلق بقوانين عملنا وسبل تطويره ومعالجة التغييرات في السوق والتكيف معها وأخيراً تلبية احتياجات عملائنا النهائيين".

وذكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن السنوات القليلة الماضية أظهرت حاجة القطاع الماسة إلى قوى عاملة ذات مهارات عالية لافتا إلى قدرات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة على رفد الصناعة بالمواهب اللازمة من خلال تقديم التدريب والتوجيه اللازمين للطلاب وكذلك المتخصصين في هذا المجال.

وأشار بن بلامير مدير الفعاليات في "بريك بلك الشرق الأوسط" الى أن الحدث يعد الأول والأهم في قطاع شحن المعدات الضخمة لعام 2022 لما يشكله من فرصة كبيرة للخبراء والمعنيين ورجال الأعمال لتعزيز مكانة شركاتهم وإبراز قدراتهم أمام نخبة من صناع القرار المؤثرين في عالم الشحن المعدات الضخمة للمشاريع الكبرى منوها بأن المؤتمر والمعرض سيشهدان مشاركة واسعة للعديد من الموانئ والمحطات الرئيسة في المنطقة ووكلاء المشاريع ومزودي خدمات النقل البحري وناقلي المعدات وغيرها نظراً لأهمية الحدث ودوره في تسليط الضوء على الفرص المتاحة في هذا القطاع وذلك بحضور أكثر من 4000 من المتخصصين وقادة الصناعة البارزين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز