«سمارت كراود»: ارتفاع ملحوظ في مبيعات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «سمارت كراود»، المنصة الرقمية المتخصصة في الاستثمار والتمويل العقاري الجماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن ارتفاع ملحوظ للطلب ومبيعات العقارات في دبي إلى أعلى مستوياته. وباعت المنصة المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية عقارات استوديو في واحة دبي للسيليكون في غضون ساعتين فقط، الأمر الذي يدل على تواجد طلب كبير بين مجتمع المستثمرين.

وقال صدّيق فريد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سمارت كراود»: يشهد قطاع العقار في دبي الآن إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ومع تعزيز إكسبو 2020 من مكانة دبي بين المستثمرين الأجانب ووجود المشترين الأذكياء من مواطنين ووافدين في السوق أيضًا، فالطلب حتمًا قوي. وخلال الربع الأخير من عام 2021، شاهدنا ارتفاعًا بلغ 50% في عدد الأشخاص الذين سجلوا دخولهم في منصة «سمارت كراود» ويتم بيع العقارات المُدرجة على المنصة في غضون ساعات.

تتمتع «سمارت كراود» بمعدل نجاح بيع جميع العقارات الُمُدرَجة على منصتها بنسبة 100% داعمة بذلك عشرات الوكلاء في جميع أنحاء المنطقة على إغلاق أكثر عن 55 صفقة عقار، حيث يتراوح معدل دورة المعاملات بين 3 إلى 5 أسابيع فقط، أي أسرع بكثير من معاملات الرهن العقاري. وتُعد «سمارت كراود»، منصة تمويل عقاري جماعي جاهزة لتمويل العقارات ومدعومة من قبل أصحاب المُلك والوسطاء.

وتجعل «سمارت كراود» عملية بيع العقارات أكثر سهولة وسلاسة للبائعين والوسطاء، مما يخفف من ميزانيتهم التسويقية ويقلل من الوقت الذي يهدرونه على كل صفقة، كما يساعد الوسطاء والبائعين في كسب وتحقيق المزيد من النقود والعمولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز