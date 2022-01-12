إتش إس بي سي يدعم مبادرة جديدة لتعزيز مهارات التمويل المستدام لشباب الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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تعمل مبادرة جديدة يدعمها بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وكلية روتمان للإدارة بجامعة تورنتو، على تعزيز تنمية مهارات التمويل المستدام لدى طلاب الجامعات في منطقة الشرق الأوسط، وستركز تجربة التعلم لمدة 4 أشهر على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية عند اتخاذ القرارات المالية.

وستشارك فرق مكونة من 4 طلاب من 42 جامعة في الإمارات وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين ومصر والجزائر في مسابقتين، مسابقة روتمان لإدارة المحافظ المالية ومسابقة روتمان الدولية للتداول المالي وفي كلتا المسابقتين يجب على الطلاب أن يأخذوا في الاعتبار تصنيفات أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) في قراراتهم التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى الأداء المالي العام.

التسجيل للمؤسسات المؤهلة مفتوح الآن مجاناً، وستتيح المسابقتان للمشاركين فرصة لممارسة مهاراتهم في اتخاذ القرار وإتقانها باستخدام منصات عبر الإنترنت تم تطويرها من قبل مختبر البحث والتجارة لمجموعة BMO المالية في كلية روتمان، ويتيح تطبيق روتمان للإدارة المحافظ المالية للمستخدمين إمكانية تجربة الأسواق المالية عبر بيانات آنية للسوق، بينما منصة روتمان لمحاكات السوق المالي والقرار R فهي عبارة عن منصة تبادل إلكترونية يتطابق المشترين والبائعين في سوق يحركه نظام التداول، حيث يتم تشغيل حالات اتخاذ القرار فيه، وكلاهما يمنح المشاركين تجربة لا تقدر بثمن ضمن بيئة آمنة - ولكن عالية المخاطر- ومحفزة فكرياً.

وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا واحدة من أصغر المجموعات السكانية الواعية اجتماعياً وبيئياً على مستوى العالم. ولقد تحول التمويل المستدام بشكل دائم من «التمويل المتخصص» إلى «التمويل السائد» ويمثل نهجًا جديدًا تمامًا في كيفية الاستثمار والتمويل والتجارة.

وقالت صابرين رحمن – المدير التنفيذي ورئيس شؤون الاستدامة لأوروبا والشرق الأوسط: «يكمن التمويل المستدام في صميم عملية صنع القرار العالمي في مجالات التمويل والاستثمار والتجارة، ومن شأن هذه المبادرة أن تدعم تطوير جيل جديد من المستثمرين والتجار المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، التي تضم واحدة من أصغر التجمعات الديموغرافية المهتمة بالاستثمار والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة في العالم».

وقال بشير شهاب، المدير الاستشاري للمختبر لدى كلية روتمان: هدفنا من هذه المبادرة هو خلق إرث مستقبلي للتمويل المستدام من خلال تطوير مهارات متقدمة في مجال الاستدامة لدى الجيل القادم من القادة بالمنطقة. اختارت مجلة يوروموني HSBC في 2019 و2020 و2021 كأفضل بنك في العالم والشرق الأوسط للتمويل المستدام، مما يعكس مدى الأهمية الاستراتيجية للاستدامة للبنك وعملائه.

وتتضمن استراتيجية HSBC في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في الشرق الأوسط.

• الالتزام بخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر في أنحاء المنطقة للمشاركة مع العملاء في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والتمويل المستدام واستراتيجيات التحول الخاصة بهم.

• لعب دور في جميع إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة في المنطقة، وقاد تطوير الصفقات التجارية الخضراء وتمويل برامج وخطط التحول إلى نماذج أعمال خالية من الانبعاثات الكربونية، وزاد بشكل كبير ميزانيتنا العمومية للقروض الخضراء والتمويل الاجتماعي والمستدام في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

• المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة لدينا في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة المؤسسية ودعم الجهات التنظيمية الإقليمية من خلال زيادة التوجيه والسياسات، وتطوير القيادة الفكرية واستضافة مجموعة من الندوات عبر الإنترنت حول مواضيع الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة المؤسسية لعملائنا وقطاع التمويل المستدام الأوسع.

• إطلاق ودعم العديد من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب الإقليمي والشركات الصغيرة والمتوسطة وأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى التعليم المالي.

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