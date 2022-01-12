«جميرا الدائرية» الأكثر شعبية للإيجارات السكنية في 2021

المصدر: دبي - البيان

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ذكر تقرير أصدره موقع «زوم بروبيرتي إنسايتس» أن منطقة قرية «جميرا الدائرية»، تعد هي الوجهة الأكثر شعبية للعقارات الإيجارية السكنية ذات الأسعار المعقولة في دبي خلال عام 2021، كما احتلت مناطق النهدة ومردف وواحة السيلكون و«أكويا أوكسجين» المرتبة الثانية بعد قرية جميرا الدائرية.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان الفاخر، تم تسجيل أعلى معدل من عمليات البحث عن «دبي مارينا» ووسط مدينة دبي (داون تاون دبي)، كما احتفظت مناطق «جميرا بيتش ريزيدنس» ونخلة جميرا، والبرشاء بأداء ثابت على مدار العام.

وأكد التقرير أن هناك ارتفاعاً في معدل إيجار الشقق والفلل العام الماضي، بفضل استمرار تعافي الإمارات من جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هناك زيادة بمقدار 3% في معدل إيجارات الشقق، و20% عن معدل التأجير، حيث فضل المستأجرون، الأماكن الواسعة بهدف توفير مساحات أكبر للعمل عن بُعد. كما ارتفعت القيمة الإيجارية للفلل في بعض مناطق دبي حوالي 40% تقريباً بفضل الإقبال الكبير على وجهات مثل «دبي هيلز استيت»، و«المرابع العربية».

وقال عطا شبيري، المدير التنفيذي لموقع «زوم بروبيرتي انسايتس»، إن عودة المستثمرين الأجانب والتعامل الناجع مع جائحة كورونا، كانا من بين الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تعافي قطاع الإيجارات العقارية القوي والسريع. كما كان لانطلاقة (إكسبو 2020 دبي) الذي جذب أعداداً كبيرة من الزوار من كل أرجاء المعمورة، دوراً مهماً ورئيساً في انتعاشة السوق العقارية.

وأضاف إنه عند الحديث عن الشقق السكنية ذات القيمة الإيجارية المعتدلة، نجد أن منطقة قرية جميرا الدائرية قد حافظت على موقعها كاختيار مفضل للمستأجرين في دبي العام الماضي، بفضل ما تقدمه من أسلوب حياة راقٍ من خلال توفير وسائل معيشية ومرافق رائعة ومتطورة. ولأنها مشهورة كإحدى المناطق الصديقة للعائلة، فقد شهدت ارتفاعاً في معدلات الإيجار وكذا الإقبال. وخلال الربع الثالث من العام الماضي أفادت التقارير أن هناك زيادة متتالية بلغت 1.44%، و1.29%، و4.76% في القيمة الإيجارية للاستوديوهات، والشقق ذات الغرفة الواحدة، وذات الغرفتين.

وكانت النهدة، وواحة السيلكون، وبر دبي من المناطق التي لاقت إقبالاً من المستأجرين الباحثين عن أماكن للإيجار في دبي. وخلال الربع الأخير جذبت المناطق القريبة من «إكسبو 2020 دبي» أعداداً كبيرة من المستأجرين بفضل المعرض العالمي الممتد لستة أشهر. وفي ما يتعلق بالشقق الراقية، احتلت دبي مارينا خلال 2021 أعلى القائمة التي تضمنت أيضاً وسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، ومساكن شاطئ جميرا.

وذكر التقرير أنه تم رصد تزايد كبير في معدلات الطلب على الفلل ذات الأسعار المعقولة في منطقة مردف، و«أكويا أوكسجين»، ومنطقة قرية جميرا الدائرية، ومنطقة الريم ومدينة دبي الجنوب. وعند الحديث عن الفلل الفاخرة، فضّل أغلب المستأجرين في دبي، مناطق الجميرا، إلى جانب البرشاء، وأم سقيم، و«دبي هيلز استيت»، والمرابع العربية، لافتاً إلى وجود زيادة لا بأس بها في القيمة الإيجارية والطلب.

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