"المعاشات" تعلن عن مواعيد صرف المعاشات للعام 2022

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين خلال العام الجاري 2022، حيث سيتم صرف المعاشات التقاعدية يوم الـ 27 من كل شهر، باستثناء شهر أغسطس الذي سيتم صرف معاشاته يوم الـ 26 من الشهر، إضافة إلى كل من شهر فبراير ومارس ونوفمبر والتي تصرف معاشاتها في الـ 25 منها.

ودعت الهيئة كافة الفئات المستفيدة من الصرف إلى متابعة حساباتها على مواقع التواصل إنستجرام وتويتر وفيسبوك على الحساب الموحد /GPSSAAE/ للاطلاع على مواعيد الصرف التي سيعلن عنها وفق هذه التواريخ بشكل شهري، ومتابعة أي مستجدات قد تتعلق بتقديم بعض مواعيدها.

وقالت الهيئة يسهم توفير هذه البيانات في تحسين جودة حياة المتقاعدين والمستحقين من خلال تعزيز قدرتهم لترتيب أولوياتهم وتدبر شؤون حياتهم وفق مواعيد الاستحقاق، وكذلك توظيف هذه الموارد الشهرية وكفاءة إدارتها واستثمارها بشكل أمثل.

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