4.6 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات 2022

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري، حيث توقع أن تبلغ نسبة النمو في اقتصاد الدولة هذا العام 4.6%، وفقاً لإصدار يناير 2022، من سلسلة تقاريره الفصلية بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، التي تتضمن تحديثاً دورياً لتوقعاته بشأن نسبة النمو المُتوقّعة في الاقتصاد العالمي ومختلف اقتصادات العالم. وكان البنك الدولي قد توقع نفس نسبة النمو الاقتصادي للإمارات في 2022، وهي 4.6%، أيضاً في التحديث السابق لسلسلة تقارير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي صدر في أكتوبر الماضي. وذكر التقرير في تحديث يناير 2022، الصادر أمس، أن نجاح الإمارات في حملة تطعيم سكانها باللقاحات المُضادة لجائحة «كوفيد 19»، حتى غطت الحملة سكان الدولة كافة، كان له دور في إبقاء البنك الدولي على توقعاته بشأن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام، وهي النسبة نفسها التي توقعها في تحديث أكتوبر 2021.

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